南投+260！全縣50校停課75師生確診　居家隔離585人

▲南投8日新增260例本土確診個案。（圖／南投縣府提供）

記者白珈陽、高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心8日公布南投縣確診人數260例，南投縣府指出，截至7日累計確診人數1199例，住院中重症0例。居家隔離人數585例，居家照護人數809例，今日已解除隔離449例，通報個案確認居住於外縣市者，將予轉出外縣市衛生局做後續疫調管理。另外，至5月7日，教育處統計南投縣停課計有50校（含幼兒園停課），教師確診4人，學生確診71人。

南投縣府公布校園及職場密切接觸匡列原則：

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一、 密切接觸者匡列以同住親友為原則，職場及學校採自主應變，並以暴露風險高低實施防疫假、停課等措施。

二、 調整居家隔離單開立原則，居家隔離單開立僅就確診個案同住家人及大學生同住室友進行開立。

三、 確診個案隔離治療、居家照護及居家檢疫期間仍維持電子圍籬措施，但取消居家隔離者電子圍籬措施。

▲南投縣府公布校園及職場密切接觸匡列原則。（圖／南投縣府提供）

南投縣府指出，為加強校園防疫，教育部撥付南投縣快篩試劑8112劑，已於5日開始發放，2天來已發放734劑，發放對象包含縣內大專校院、高中、國中小以下、幼兒園之教職員工、學生，以及補習班、兒童課後照顧服務中心之教職員工。

在發放劑量方面，則依據5月8日教育部公佈之發放原則，確診個案如「確診前2日內」曾到校上課，其所屬班級之同學與導師（國小以下同班同學），由學校提供1人1劑快篩試劑；國中及高中階段，以該確診個案如「確診前2日內」曾到校上課，確診學生所屬班級之座位「九宮格」同學，由學校提供1人1劑快篩試劑。

截至5月7日縣府教育處統計南投縣停課計有50校（含幼兒園停課），全校停課計有25校，部份班級停課有25校。教師確診4人，學生確診71人。