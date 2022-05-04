滿6歲學童開始接種莫德納疫苗　基隆全市5／27施打完成

記者郭世賢／基隆報導

基隆市滿6歲國小學生接種莫德納疫苗，今（4日）上午在東光國小開打，校長那昇華帶著30位學生依序接受施打，小朋友們雖然不免有些忐忑，但都在醫生及護理師的親切服務下順利施打完畢。基隆教育處表示，全市學童疫苗接種作業預計在5月27日完成。

▲基隆市滿6歲國小學生接種莫德納疫苗。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

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教育處體育保健科長李上泰表示，統計目前回收的家長同意施打意願書，本市國小學童整體接種率大約接近40%，今日上午在東光國小進行第一批學童疫苗施打，全市學童的接種作業則預計在5月27日完成。



教育處特別轉達市長林右昌的叮囑，請還沒施打的學校，務必提醒學生及家長接種當天要攜帶健保卡，並注意睡眠充足、不要空腹接種，接種後要休息30分鐘觀察身體狀況，兩個星期內避免劇烈活動。

教育處長杜國正表示，學生在接種疫苗後若身體不適，可以請3天疫苗假（含接種當日），必要時可延長，不會納入學生個人出缺席紀錄，也不會因此扣減學業成績評量，疫苗假得比照防疫假實施實體與遠距融合上課新模式，讓學生依自行狀況進行調養與學習。

▲醫師評估學童身體狀況。

▲醫師幫學童量體溫。

▲學童接種疫苗完畢後領小黃卡。

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