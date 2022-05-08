疫情爆發「染疫護理師被迫回崗位」！羅一鈞：確診醫護會最後召回

▲本土確診今（8日）增44294例，面對疫情大爆發，醫療照護量能吃緊。（圖／記者李毓康攝）

記者彭懷玉／台北報導

本土確診今（8日）增44294例，面對疫情大爆發，醫療照護量能吃緊，今（8日）記者會上有記者詢問，很多護理師反映強迫確診護理師回去工作？是否有確診醫護照顧確診者的配套措施？對此，醫療應變組副組長羅一鈞表示，確診醫護會被排在最後才召回，且不會照顧非確診者。





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▲醫療應變組副組長羅一鈞說，在醫院召回人力部分，確診醫護會被排在最後才召回，且確診醫護是要照護確診者，不可照護非確診者。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞表示，在醫院召回人力部分，確診醫護會被排在最後才召回，按照規定，要報六個網區指揮官（各區會成立的區域指揮官）才可以，而且「確診醫護是要照護確診者，不可照護非確診者」，在醫院照顧確診者狀況應該還沒出現。不過，長照機構會有此情形，因為群聚關係，有讓無症狀照服員經過本人同意後，回來照顧確診住民。

▲指揮官陳時中說，確診者照護是最後一批，並不是例行情況。（圖／指揮中心提供）

指揮官陳時中也補充，會發生這種情況，可能是現階段在做有時候沒弄清楚，居隔就是所謂接觸者 ，其實各工作場域就持續工作場域執行，確診者照護是最後一批，並不是例行情況。陳時中指出，這部分應召回的是未確診的護理師，迫不得已才會召回確診醫護。