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快訊／確診停課新制！高雄每人發2支快篩　返校上課前再捅一次

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

▲因應中心公佈防疫新制，市長陳其邁單日2度召開記者會公佈高雄配套辦法。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

指揮中心7日宣布校園防疫新制，高雄市政府因應防疫措施，晚間6點再度召開記者會說明配套辦法。市長陳其邁指出，高雄新制將比照中央辦理，唯一不同的是，學生若確診，遭匡列者將加發1支快篩試劑，總計有2支，希望師生返校上課若未出現症狀，仍再快篩一次。

▲▼教育部公佈新停課標準。（圖／教育部提供）

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▲教育部公佈新停課標準。（圖／教育部提供）

指揮中心今宣布調整居家隔離標準，自5月8日零時起，密切接觸者匡列以同住親友為原則，職場及學校採自主應變。教育部長潘文忠宣布，取消原來有全校達3分之1或10班以上有確診或密切接觸者暫停實體課規定停課標準，明（8日）起實施新方式，包括國高中取消全班性暫停實體課程，大學則取消全校性暫停實體課程，與確診個案同班同學不須居家隔離，而是以確診個案為核心。

不過學校仍可考量運作量能，因應調整學校授課方式，並通報主管機關備查。

根據教育部公告標準，國高中部分，確診個案若是在前2日內曾到校上課，所屬班級的座位九宮格同學，實施3天防疫假停止到校，由學校提供1人1支快篩試劑，而高雄市加發1劑，共計有2支快篩試劑。而補習班也同樣比照辦理。

國小及幼兒園部分相較嚴格，確診個案若是在前2日內曾到校上課，所屬班級同學和老師則是暫停實體課程3天，由學校提供1人1支快篩試劑，高雄市同樣加發1劑，共計有2支快篩試劑。補習班、安親班、課照中心也依此辦理。

市長陳其邁表示，高雄發給每人2支快篩試劑，回家就立刻篩檢，防疫假期間有症狀也能再篩一次，陽性就到採檢站做PCR，假如沒有出現症狀，返校前再做一次快篩，保障校園安全。

▲▼教育部公佈新停課標準。（圖／教育部提供）

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