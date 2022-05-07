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居家隔離3+4勿耍廢　醫師建議練核心提升免疫力、穩定情緒

▲醫師提醒居家隔離也要運動，有助穩定情緒、提升免疫力。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲醫師提醒居家隔離也要運動，有助穩定情緒、提升免疫力。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

國內每日新冠肺炎確診病例皆破萬，指揮中心目前指示密切接觸者或居家照護同住者需要「3+4」居家隔離，不過待在舒適的家裏很容易吃睡頹廢；醫師建議在家安排時段運動，維持運動習慣不僅能控制體重、提升免疫力，還能穩定情緒。

研究實證發現，低度的全身發炎反應，與代謝和認知功能障礙及憂鬱有關，而運動可改善代謝功能並具有抗炎作用，另外在交感神經和下視丘─腦下垂體中發現，定期體能活動可提高身心面對壓力的適應力，也可增加大腦神經的可塑性和神經生長因子，進而改善情緒和認知。

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李承翰表示，許多運動會利用到腳踏地面的反作用力來獲得動能，姿勢正確的情況下會由各發動肌肉和關節一起吸收分散掉，但核心肌力不夠好的時候，軀幹不夠穩定，部份力量就會由關節、韌帶或者肌腱來吸收，長期下來就會造成下肢運動傷害，建議民眾可在家安排適當的核心肌群訓練，例如棒式運動、捲腹運動及登山式運動等。

▲醫師提醒居家隔離也要運動，有助穩定情緒、提升免疫力。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲▼運動前可依據當天主要訓練的重點肌群，先做動態伸展。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲醫師提醒居家隔離也要運動，有助穩定情緒、提升免疫力。（圖／衛福部南投醫院提供）

李承翰提醒，連續流暢主動的動態熱身可提高心率和體溫、打開關節活動度及延展較緊繃的肌肉，為接下來的訓練做好準備，故在運動前可依據當天主要訓練的重點肌群，先做動態伸展，例如運用到下肢髖、膝、踝關節較多，可著重在這幾處關節的動態伸展，常見有弓箭步向後畫圓，弓箭步軀幹旋轉，毛毛蟲爬行（Inchworm），高抬腿抱膝等；若主要想訓練上肢，可選擇貓牛式等伸展動作。

李承翰表示，運動後也別忘了靜態伸展，針對足踝部，建議可將網球放置足底，沿著足跟至前腳掌，來回進行按壓，幫助足底筋膜放鬆、避免足底筋膜炎，或利用按摩滾筒放在小腿後方最酸痛點，小幅來回按壓放鬆肌群，或利用彈力帶，一端綁在柱子上，一端套在腳踝上方，腳踩在椅子上，接著背屈拉扯彈力帶等。

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