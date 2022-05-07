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是否增設兒童快篩通道？　鄭文燦：優先使用24耳鼻喉科診所

▲桃園市長鄭文燦（7）日在防疫會議上表示，桃市有3家兒童急診醫院，但會將全市24家耳鼻喉科診所列入兒科採檢綠色通道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦（7）日在防疫會議上表示，桃市有3家兒童急診醫院，但會將全市24家耳鼻喉科診所列入兒科採檢綠色通道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

全台本土確診個案不斷翻新，確診個案包括不少兒童在內，桃園市長鄭文燦今 （7）日主持市府防疫專案會議時，針對媒體詢問次否增設兒童快篩綠色通道時表示，市府會優先使用耳鼻喉科診所，因為他們對照顧幼兒與長者比較有經驗，採檢比較能接受，市府會將全市24家耳鼻喉科診所優先做為幼兒與長者採檢率綠色通道。

有媒體詢問桃市採檢站有快篩陽性綠色通道，市府是否會增設兒童快篩診次或通道？

鄭文燦指出：「我們現在優先使用耳鼻喉科，因為專科醫師對幼兒照顧比較有經驗，採檢幼兒也比較能夠接受，市府會將全市24家耳鼻喉科診所優先列入幼兒與長者採檢優先通道，其他部分會再來協調」。

鄭文燦強調，目前全市14家醫院情況各有不同，我們再來協調有屬於兒科的，目前桃市兒童急診通道有3家，包括林口長庚醫院、部立桃園醫院與第三家的國軍桃園總醫院，這三家都有兒科24小時急診，也都是兒科急診的綠色通道，但因為這三家醫院目前負載很重，都快滿載，因此我們優先建立全市24家耳鼻喉科診所作為兒科採檢的綠色通道。

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