南橫復通亂象多！居民氣炸：重機競速噪音頻傳　警方出重手了

記者許宥孺／高雄報導

南橫公路1日起正式全線通車，不少民眾湧入重溫美景，部落周邊出現爆量車潮，警方接獲居民反應，重機車常有競速妨礙安寧，7日上午起設置路檢點攔查違規改裝車輛與酒駕，總計告發8件交通違規，其中大型重機車就佔了6件。

▲南橫復通亂象多，居民不堪其擾向警方反應有重機競速情事。（圖／記者許宥孺翻攝）

睽違近13年，南橫公路終於在5月1日全線開放，開放首日就引爆大量車潮，復通雖讓遊客相當振奮，但卻讓當地居民好無語，就有居民向警方反應，大型重機車常有競速行為，甚至還有酒駕、違規停車，已嚴重妨礙居民安寧。

▲▼南橫復通亂象多，警方出重手抓違規。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方接獲反應後，六龜警分局結合交通警察大隊於7日上午在桃源區桃源郵局前設路檢點，除盤查違規大型重機車外，也對酒後駕車與無照駕駛等重大違規行為積極攔查取締。總計告發交通違規8件，其中大型重機車就佔了6件，違規項目包括改裝頭燈、方向燈、排氣管、未裝設後照鏡等；除此之外，9人座自小客貨車違規乘載與大型車也各取締1件。

南橫公路(梅山口至向陽端)於復通後，公路總局第三區養護工程處甲仙工務段公告，每日限於7時至14時開放車輛上山、15時保全開始勸導民眾車輛下山、17時前須全數下山。

▲車輛未緊靠道路右側影響行車秩序，警方依法開單告發。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方指出，停放於紅線與未緊靠道路右側，妨礙行車秩序以及未於管制時間內下山車輛，警方都將依法開單告發，總計5月6日、7日2天，已逕行舉發合計9台違停車輛。

延伸閱讀

快篩陰「不能100%排除感染可能」！ 感染醫揭5大原因釀偽陰性

快訊／高雄+2124！職場群聚佔2／3 18娛樂場所出現足跡

快訊／PCR陽性！黃捷確診 自曝身體狀況：咳嗽頻率高、喉嚨蠻痛

情侶自爆百人斬！相約驗性病套餐 醫驚「妹妹菜園茂盛」他秒分手

高雄街頭《頭文字D》！甩尾噴白煙 下場慘了...最高可罰2.4萬