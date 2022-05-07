快篩陰「不能100%排除感染可能」！　感染醫揭5大原因釀偽陰性

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

國內疫情日日暴增，民眾可透過快篩試劑自我檢測是否感染，不過當出現症狀，檢驗結果卻是陰性，到底是什麼狀況呢？高雄市政府7日防疫記者會中就邀請到感染醫師說明快篩陰性狀況，除了真的沒有被感染外，也有機會出現「偽陰性」，醫師也列出五大可能原因。

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▲民生醫院副院長林俊祐。（圖／高雄市政府）

民生醫院副院長、感染醫師林俊祐指出，民眾拿到居家快篩試劑自我檢驗時，不管是在有症狀或有接觸史下執行，檢測結果快篩陽性，在5月12日前當然需要進一步PCR確認。

「快篩陰性的話是否能安心？」林俊祐解釋，有些可能原因仍必須斟酌，快篩陰是真的沒被感染，第二則可能已經被感染。

▲有症狀卻快篩陰性？感染醫揭5原因。（圖／高雄市政府）

林俊祐進一步指出，在已被感染狀況下，有可能是感染發生時間不夠久，因為Omicron潛伏期有3天，所以剛暴露風險就馬上檢驗，可能抗原量不足以被偵測；第二可能檢測技術不佳，採檢方向問題或時間過短都可能造成採檢失誤；第三操作程序失誤，大家常打開快篩，裡面有各式配備，一定要閱讀說明書遵照流程執行，不然因步驟錯誤導致偽陰性；第四可能是無症狀已接近痊癒，所以病毒抗原很少；第五就是其他致病原感染，就會出現陰性。

林俊祐強調，簡單說，快篩陰性並非百分之百排除感染可能，若還是有症狀或接觸史存在風險，比如居隔對象、自主防疫、自主健康管理期間等，還是可間隔1到2天再次執行快篩得到精確診斷目的。

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