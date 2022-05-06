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1圖看懂！輕症在家可領「傷病給付」　防疫補償金5攻略一次看

▲台南市正式啟動「台南市居家照護服務中心」，擴大市府聯合服務量能；37區公所4月26日同步成立區級居家照護服務中心。（圖／記者林悅攝，下同）

▲輕症居家照護人數持續攀升。（圖／記者林悅攝）

記者崔子柔／綜合報導

勞動部昨（5）日放寬規定，輕症或無症狀「確診者」，在「居家照護」的隔離期間，只要因不能工作而無法取得原薪資者，可依相關規定請領勞保傷病給付，《ETtoday新聞雲》整理出5項相關QA，提供民眾參考。

Q1：確診者進行居家照護，可以請領勞保普通傷病給付嗎？

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A1：一旦勞工保險被保險人確診新冠肺炎，不論是在醫院治療、檢疫所、防疫旅館或居家照護，只要因為不能工作導致未能取得原有薪資，從第4天起就可依照《勞工保險條例》相關規定請領傷病給付。

Q2：傷病給付可以領多少錢？

A2：目前最高投保級距為45800元，若以進行10天居家照護來說，可領到7天的普通傷病給付，最高有5343元。

▲勞保傷病給付與防疫補償金。（圖／記者廖婕妤製表）

▲勞保傷病給付與防疫補償金。（圖／記者廖婕妤製表）

Q3：誰可以領防疫補助金？

A3：進行居家隔離、居家簡易、集中隔離或集中檢疫的「接觸確診者」，或是為照顧無法自己生活的隔離者之家屬，每人可日可領1000元，前提是隔離期間沒有領薪或領其他同性質補助。

Q4：確診者能領防疫補助金嗎？

A4：不能，但若「接觸者」或「照顧者」在居隔期間確診，可改為申請勞保傷病給付，和原先每日領的1000元防疫補助金不衝突。

Q5：居隔「3+4」可以領幾天補助？

A5：前3天可請領補助金，後4天若快篩陰性後外出，就無法請領。

補助金實際領取日數，原則依隔離或檢疫通知單上日期，且必須扣除雇主支領薪資日數，如國定假日、週六、週日是勞基法規定的休息日或例假，雇主依法會給薪，不算請假，因此必須扣除。

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