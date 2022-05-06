1922國家隊4要求「耐罵不回嘴」　國軍挨酸淪外包商

記者黃翊婷／綜合報導

1922諮詢專線超量負荷，指揮中心向國防部申請350人支援，國民黨立委馬文君5日質詢時表示，1922國家隊的遴選條件是「具備大學學歷、電腦專才、EQ高、耐罵不回嘴」，考量到5月還有漢光演習，希望國防部能拒絕指揮中心。消息傳開後，網友狂酸「 國軍全包，乾脆當外包商」、「免錢勞工好用」、「國軍不輸超商」，一度掀起熱議。

▲馬文君希望國防部拒絕支援1922國家隊。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

針對1922國家隊，馬文君提到，「在這裡我想幫所有國軍官士兵提出這樣的請求，請部長跟指揮中心說不」，因為在疫情發生的這2年多來，國軍弟兄支援過口罩國家隊，一天才給400元，堪稱是非常便宜的人力，當然這不是錢的問題，國家有需要，軍方提供協助沒有問題，但從近期的快篩國家隊來看，支援的一千多位軍官士兵只是去做包裝工作，這些事情任何人都可以做，讓工廠請人就好，不懂為何一定要派國軍支援。

馬文君接著說，這也就算了，畢竟人力已經派出去，可是接下來的1922國家隊讓大家覺得超離譜，遴選條件竟然是「具備大學學歷、電腦專才、EQ高、耐罵不回嘴」，為期2個月，甚至可能更長，要投入超過千名軍官士兵處理民怨，但5月還有漢光演習，況且疫情政策也有預算，加上現階段有很多人失業，「難道不能花錢請人嗎？」

對此，國防部長邱國正回應，軍民本來就是一體的，軍方很多支援也要從民間獲得，如今國內疫情嚴峻，不應該在這時候切割，何況這也不是國軍自己攬事，「這個工作我們做得到，我們可以分批。」

▲網友討論國軍支援1922，大多都不看好。（圖／翻攝自PTT）

消息傳開後，PTT網友紛紛留言嘲諷，「 國軍全包，乾脆當外包商」、「免錢勞工好用」、「國軍不輸超商」、「可憐，國軍不是來打仗的嗎」、「換軍人被罵，慘啊」、「超前部署啦，你們不懂」。

而國防部海軍常務次長李宗孝中將5日在行政院院會後的記者會上說明，指揮中心請求支援350人，經討論後決定6日起先調派250人支援1922接聽工作，地方政府希望支援人力標準符合「大專以上、口齒清晰、EQ良好」，國防部會兼顧戰備與防疫，目前先動員候補幹部，這次的人力支援並未影響戰備工作。