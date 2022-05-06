走向共存「高峰還沒到」！　專家：民眾還停在清零思維

▲快篩實名制上路，搶購民眾在藥局門口排隊。（圖／記者李毓康攝）



記者崔子柔／綜合報導

指揮中心嚴守疫情兩年，終於喊出要與病毒共存。有專家認為，確診人數暴增的高峰期需要3至5個月，而目前仍有民眾停留在清零思維，應多宣導如果度過這段共存陣痛期。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎表示，參考國外疫情發展經驗，確診從高峰到下降需要3至5個月，大部分人免疫後，新增人數才會逐漸降低，若將國外峰期情況套在台灣，每天可能會有20至上百人死亡，目前台灣死亡人數還在個位數，表示還未出現最嚴重的情況，必須最好準備。

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▲李秉穎評估，最嚴重的高峰還未到來。（圖／指揮中心提供）



根據《自由時報》報導，新光醫院副院長洪子仁提到，眼下關鍵在於醫院能否接住大量中重症患者，和原本就住院後來又染疫的患者，台灣能否挺過這波疫情，就看能否守住醫療量能，目前雙北醫院都已全力備戰，新光醫院的專責病房已擬備至20%，Omicron患者平均住院5天，他認為只要嚴守收治原則，且患者配合醫師判斷，就有機會挺過這波疫情。

中央流行疫情指揮中心昨（5）日表示，宣布修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義，新增「居家隔離及自主防疫或居家檢疫期間使用家用新型冠狀病毒抗原快篩試劑檢測陽性，且經醫事人員確認」為確定病例條件。也就是所謂快篩即陽性確診，自5月12日起實施。