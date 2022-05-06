酸高登借屍還魂　他再曝昶虹假交易：這就是陳時中口中的殷實商人

記者黃翊婷／綜合報導

指揮中心日前向22家廠商採購快篩試劑，其中提供1700萬劑的「高登環球生醫公司」遭踢爆前身是資本額200萬的小吃店，雖然高登發表聲明駁斥，但還是引起各界關注。媒體人黃揚明直言，高登就是「借屍還魂用的空殼公司」，而自稱可以幫忙高登的上市公司昶虹，原名億麗公司，曾捲入假交易弊案，「說穿了，如果這樣的2家公司合作，是陳時中口中的『殷實商人』，那麼，我想陳時中真的很溫馨。」

▲黃揚明附上昶虹國際股份有限公司董事長林俊輝的照片，點出昶虹與高登之間的「合作關係」。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明（剝雞））

高登環球生醫有限公司因被國民黨質疑是資本額200萬元的小吃店轉型，憤而發表聲明宣布棄標快篩標案。但隨著事件關注擴大，很快就有人挖出高登公司實際登記的住址是「萬澤‧鷹視力」，而且現場空無一人，連前店家的招牌都沒有換。

國民黨發言人白喬茵再爆料，高登負責人劉緯澤的另一家公司萬澤科技，連續1年未繳納勞工退休金，被勞動部勞保局裁罰；緊接著又傳出，劉緯澤未獲得日本吉卜力公司，卻對口罩製造商說有，涉嫌詐欺，還有因涉嫌用合法的醫療口罩紙盒，包裝大陸製的黑心口罩，詐騙廠商483萬元，台中地檢署去年3月已依違反《藥事法》、《刑法》詐欺等罪提起公訴。

媒體人黃揚明5日在臉書PO文直指，「高登環球生醫就是借屍還魂用的空殼公司！」而自稱可以幫忙高登發言的上市公司昶虹國際董事長林俊輝，去年底曾說公司當年4月有很大的整頓，因為醫療器材業務銷售不佳轉移給他人，改以發展口罩、呼吸器為主，除了要積極發展醫療業務，還會與藥妝店洽談，擴大投標和代理業務，「我好奇的是，既然這家上市公司本身就可以經營醫療器材進口業務，為什麼要出錢，讓高登環球生醫公司向衛福部申請投標這次的快篩試劑進口業務？」

▼▲高登登記的公司地址空無一人，連前店家的招牌都沒換。（圖／記者陳以昇攝）

黃揚明認為，高登負責人劉緯澤可以說是負評不斷，實在不明白為何一家上市公司要與他合作，背後不知道在打什麼算盤，而劉緯澤原本處理醫材貿易的萬澤科技公司，在2020年被抓包用大陸黑心口罩充當國家隊口罩，衛福部與警政署保七總隊2020年11月18日曾前往搜索，該案去年2月經台中地檢署起訴，目前仍在法院審理中。

巧合的是，黃揚明說，萬澤科技弊案爆發後，劉緯澤名下的茴味食品公司在2020年11月30日向新北市政府申請更名為「高登環球生醫有限公司」，從此改用這家公司來處理醫材業務，包括謊稱獲得吉卜力授權口罩等詐欺案，「堪稱借屍還魂。」

至於昶虹，黃揚明表示，昶虹去年初原名億麗公司，捲入假交易弊案，導致公司高層全部洗牌才更名為昶虹，「說穿了，如果這樣的2家公司合作，是陳時中口中的『殷實商人』，那麼，我想陳時中真的很溫馨。」