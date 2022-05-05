快訊／何志偉批教召員染疫遭軍方「丟包」　邱國正竟當場拍桌回嗆

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委何志偉5日指出，近來有教召員在營區確診，被送到醫院做PCR檢測被丟包，質疑國防部的做法是否合適，不過講到激動處時，卻當場與國防部長邱國正互相拍桌。邱國正表示，他要跟國防部工作同仁、會議主席道歉，「部長做了不好的示範給他們」，但是不會跟何志偉道歉。

立法院外交及國防委員會5日邀請邱國正、教育部次長林騰蛟等人列席以「《全民國防手冊》之編纂、內容及檢討」為題進行專案報告，並備質詢。何志偉質詢時指出，最近他接到民眾陳情，有教召員在營區內確診，詢問教召員確診正常的處理原則為何

邱國正說明，營區內如果有教召員確診，部隊會通知當地的衛生局，還有聯絡軍醫，都會盡量送到軍醫院處理、進行PCR採檢等，且在這之前都要先做快篩，這些工作都要完成。

何志偉再指，這位教召員確診後，被送到醫院進行PCR採檢，「國防部的人就走了」，教召員正在發燒、頭痛、肌肉痠痛，自己又擔心叫不到防疫計程車，所以自己使用共享機車騎到隔離飯店，國防部後來完全沒有聯絡、失聯了，請問這樣的做法是否合適。

邱國正則說，因為他不了解整個狀況，自己沒有要推卸責任，只是如果可以更加了解，會比較方便處理，「有很多狀況沒有很清楚的話，我真的不知道怎麼答覆」。

何志偉批評，國防部在浪費他的質詢時間，更浪費每一個想要幫國家努力、捍衛全體國防的人，「你在講這些東西，你乾脆不要上來好了，你上來講幹什麼，推推推，你這就是標準推」，甚至連邱國正都不知道狀況，並當場拍桌表達不滿。

不料，此舉卻引來邱國正的不滿，當場剛著何志偉一起拍桌，甚至怒斥「怎麼樣！你拍什麼桌子」，並強調國防部的態度很誠懇，只是要了解狀況以後，才可以向何志偉說明。

▲國防部長邱國正。（圖／記者林敬旻攝）



眼見現場氣氛火爆，擔任會議主席的外交及國防委員會召委、民進黨立委羅致政說明，這是媒體或當事人的說法，因為國防部還沒有跟當事人確認，所以才沒有辦法立即回覆，隨後宣布會議休息5分鐘。

何志偉表示，他要提出一個權宜問題，國防部長對立法院的委員拍桌，「1次、2次、3次，要求道歉」，不是對他何志偉，而是對中華民國的立法院，這種態度完全沒有辦法接受，「他如果不道歉，我今天就在這邊，我不會離開」。

羅致政則緩頰，剛剛何志偉跟邱國正的交談過程當中，的確有些比較過急的動作，希望這些動作不要再發生，以後要用比較理性的方式來進行詢答跟對話，「我們就繼續詢答」。

羅致政也說明，國防部有試著要聯絡當事人，但是因為聯絡不上，所以他要求國防部在今天下班之前，一定要聯絡到當事人，把雙方的版本適時查清楚，如果是通報程序有問題，就要趕快做整理，如果是在處理過程當中有錯誤，就請國防部要做檢討、甚至做出必要懲處。

何志偉質疑，立委質詢可以被官員拍桌，他要求國防部道歉，「部長你要去別的地方拍桌子可以，不可以在委員會對任何委員拍桌子，你要想想看民眾的觀感，這個很重要」，邱國正也當場回擊，「委員要不拍，我不會拍」。

羅致政說明，這些過急的動作，以後不准再發生，「委員要怎麼拍、他要翻桌，是他個人問題，作為一個行政官員，的確不宜有這樣過急的動作」，因為立法委員代表個人，部長畢竟代表整個部會及政府，「還是拜託盡量克制一下」。

羅致政強調，何志偉的行為是否妥適，他自己會決定、選民自有判斷，「對這件事情，我覺得遺憾」。邱國正則說，他要跟國防部工作同仁、主席道歉，「今天部長做了不好的示範給他們」，但是不會跟何志偉道歉。

何志偉表示，這不是什麼個人、不個人的問題，他講的都是整體的制度及戰力，「也許我們會有一些意見的不一樣，但是相信都是為了這個國家好，國防部做對的地方，我一定會全力支持」，但是自己的職責就是監督跟建議。

羅致政則說，大家都知道，何志偉也是一個非常溫和的人，「事實上我第一次看他這樣拍桌」，所以他絕對不是故意要找麻煩，的確有些在詢答上，可能彼此溝通有誤解的地方。