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國軍改拿電話筒支援1922諮詢專線　邱國正：軍民一體不分疫情

▲國防部長邱國正前往立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲國防部長邱國正。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，行政院長蘇貞昌5日表示，國防部將支援相關人力，舒緩1922諮詢專線超量負荷的狀況。對此，國防部長邱國正表示，他沒有逆來順受的感覺，因為軍民本來就是一體，這些工作是國軍可以做得到的，「沒有講我當部長好像出賣他們、去招攬什麼工作」。

立法院外交及國防委員會5日邀請邱國正、教育部次長林騰蛟等人列席以「《全民國防手冊》之編纂、內容及檢討」為題進行專案報告，並備質詢。國民黨立委馬文君質詢時指出，傳出國防部要成立1922國家隊，詢問是否真有此事。邱國正回應，1922是本來就有，現在有人力方面的負擔，國軍也會參與。

馬文君表示，請邱國正跟指揮中心說不，因為在疫情發生的這2年多來，國軍從口罩國家隊就開始協助幫忙，其實也是非常便宜的人力，「這些廠商在外面請的人力，一定不只這樣」，最近在快篩國家隊又提供1000位官士兵，其實也都只是幫忙做包裝，因為也不會做其他的事情。

馬文君認為，這些簡單的人力，都可以算在公司、工廠的成本裡面，「他們可以請人就好」，這次要投入支援1922專線的人力，甚至要求遴選具大學學利、電腦專才、EQ高、耐罵不回嘴的士官兵，時間為期2個月，可能還要超出這個時間，「我們可能還要超過千名軍士官要處理民怨」。

馬文君強調，現在兩岸情勢緊張，國軍除了平時的戰訓本務，5月還有漢光演習、戰備月等，這段時間已經承受很多身心壓力，政府還有預備金、防疫預算，「尤其在現階段很多人失業，難道不能花錢請人嗎，為什麼一定要用軍人」。

馬文君呼籲，請邱國正向指揮中心說不，讓所有國軍精進在戰訓本務，尤其是現階段，國軍沒有多餘人力，這樣會造成外面的誤解，「我們有時候自己讓大家產生誤解，認為我們整天無所事事、沒有其他工作可做」，國防部沒有必要逆來順受、照單全收。

邱國正回應，「我沒有什麼逆來順受這種感覺」，因為軍民本來就是一體，現在的疫情也不分軍民，國軍有很多資源，也要從民間獲得，民間也願意幫忙，「我沒有去懶這個工作，但這些工作我們可以做到分批」。

邱國正也說，今天各部會都在場，他們也聽到了，自己沒有必要去轉達什麼訊息，「我接受質詢，有什麼針對我的問題，我要答覆解決，但我不會去講，委員要我去轉達某個人，我沒有這個立場」。

邱國正強調，照顧官兵是國防部所有幹部唯一的目標，今天做任何工作，「只要是對身心方面有幫助，或者權益方面如果有受損，我們會想要彌補這些作為」，國防部絕對照顧官兵，「我沒有講我當部長好像出賣他們、去招攬什麼工作，軍民本來就一體的」。

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