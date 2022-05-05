連千毅慘了！直播嗆聲害警政署被電飛　刑事局掃黑內容曝光

記者張君豪／台北報導

YouTube頻道「勾起你心中的惡」日前拍攝影片，揭露直播主連千毅發行NFT「根本賣不出去疑似詐欺」，並找購買連千毅NFT產品的被害人出面指控，雙方隔空交火，後來網紅「鳳梨」也加入戰局，引發不少道上兄弟出面調解，立委莊瑞雄4日在立法院內政委員質詢時，痛批警政署毫無作為「軟得像麻糬」「現在是沒政府了嗎？」質疑警政署、刑事局怠忽職守。對此警政署副署長劉柏良回應，「請拭目以待，絕對強力取締」，連千毅之亂2.0儼然正式上演。

▲勾惡連千毅連日網路交戰，警政高層決定不再隱忍，將大動作掃黑。（圖／翻攝自Facebook／勾起你心中的惡、連千毅）

對於警政署高層在立院遭到立委洗臉，刑事局副局長李文章5日上午召集反黑科及部分外勤隊主管，召開緊急會議鎖定直播主連千毅近日高調言行討論。據瞭解，刑事局初步清查165反詐騙專線，5日上午確認全台警方目前尚未接獲有購買連千毅發行NFT的被害人出面報案。

▲勾惡中午將動身南下，桃園警加派警力戒備 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

但因「勾惡」影片中被害人指證歷歷，刑事局將會循線約談勾惡陳先生與被害人、律師到案查清該批NFT購買是否涉及誇大宣傳、詐騙問題；加上勾惡5日晚間宣稱要出面和連千毅說清楚將明白；警政署責成預計勾惡出現地點的轄區桃園市警局桃園分局全力做好維安工作，並約制到場人士。

連千毅在直播過程不斷強調黑幫身分，經常炫耀和全台黑幫包含天道盟、太陽聯盟及各地角頭的淵源交情，連知名網宏「鳳梨」都看不下去，怒嗆「不好好做生意，整天展流氓癖！」；對於連千毅強調黑道背景言行是否涉及恐嚇、觸犯法律問題，刑事局上午緊急會議結束後，把連千毅相關網路不當言行情蒐部分，分工交由局內專精網路犯罪的偵九大隊專責蒐證。

另外，針對連千毅直播經常介入原本警方處理的地方治安事件，包含處理爭議對象出面道歉，或者用黑道背景、鄉民力量肉搜、讓爭議對象被迫道歉，是否涉及以私刑正義處理治安事件，有觸犯強制罪等疑慮，刑事局目前派出偵四大隊進行專案蒐報偵辦。

最後刑事局指出，不論是連千毅發行NFT爭議、還是勾惡與連千毅隔空交火情況，警方將秉持「保障合法、取締非法」原則，也歡迎購買相關NFT認為遭詐騙的被害人出面指控，警方定會偵辦到底。

另外連千毅經常在直播炫耀黑幫背景，與哪裡的大哥處理哪裡的社會事，儼然把維護社會秩序的警察當「塑膠」，據信已挑動警政高層敏感的政治神經，刑事局5日上午會後決議，將對連千毅及相關直播主亂象全力偵辦。

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