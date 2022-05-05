邱國正：國軍累計約1000名官兵染疫　2人住院均無重症

▲國防部長邱國正。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，國防部長邱國正5日表示，累計到目前為止，國軍共有約1000名官兵染疫，其中2人住院中，但均無重症。此外，國軍官兵第一劑、第二劑疫苗施的打率已達98%以上，第三劑則約89%。

立法院外交及國防委員會5日邀請邱國正、教育部次長林騰蛟等人列席以「《全民國防手冊》之編纂、內容及檢討」為題進行專案報告，並備質詢。國民黨立委江啟臣、民進黨立委何志偉質詢時，皆關切國軍官兵目前確診人數。

邱國正表示，累計到目前為止共約1000人確診，其中2名官兵住院中，但均無重症，而且都有居家隔離，在營區裡面的人不多，在醫院裡面的人更少，中央流行疫情指揮中心統一公布數字，國防部各部會沒有輕忽這件事情，都完全按照疫情防治的規定在運作。

台灣民眾黨立委邱臣遠質詢時，則關切目前官兵疫苗施打率。邱國正回應，目前國軍官兵第一劑、第二劑的疫苗施打率已達98%以上，第三劑則約89%。

另外，前空軍司令熊厚基上將因健康因素，月初轉任總統府戰略顧問，國民黨立委溫玉霞時關切，國軍是否有定期替軍官健康檢查，軍醫局長陳建同中將指出，重要軍職人員每年健檢，若有異常都會追蹤。