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75歲嬤衣著單薄佇立谷關街頭　警巡邏發現她身上只剩30元

記者哈勇嘎奧／台中報導

家住臺中市北屯區75歲張姓婦人，患有失智症，昨(4)日早上自己搭公車到谷關，臺中市和平警分局谷關派出所所長王繼生和警員周朝淞、蔡宇傑巡邏發現時，她說不出自己的名字、住址、家屬姓名及連絡電話，也不知身處何處，身上只剩下30塊零錢。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

有失智的75歲老婦，昨晚10時許獨自站在公車站，員警發現上前關心發現她錯過最後班車，身上僅有30元。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

老婦昨晚十時仍在供撤站等車 。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

山區日夜溫差大，谷關街頭帶來一陣陣的涼意，員警發現張姓婦人獨自在谷關豐原客運終點站牌前徘徊、表情茫然，經詢問張姓婦人，發現她疑似失智，於是先帶回派出所。員警以人臉辨識小電腦查詢，可能因面相落差，也無法查到張婦身分，問了許久，才問出她姓張，住北屯四維國小附近，員警於是拍攝張婦照片傳給北屯派出所同事協助查詢，才知道張婦失蹤過多次，4月1日才被家人通報失蹤尋獲，這次家屬還來不及報失蹤就被谷關派出所員警尋獲。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

志工在派出所內協助老婦進食。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

帶回派出所後，員警看她衣著單薄，也未進食，先找1件外套讓張婦穿上，並準備蘿蔔糕、飲水供張婦食用，經聯絡兒子才知母親離家未歸，家屬接獲員警尋獲通知，與員警約在東勢區將張婦平安接回。家屬對母親為何會搭車到谷關也百思不解，對於員警迅速尋回家人及提供飲食和衣物，心中充滿感激，頻頻致謝。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

和平警分局長陳祥麟表示，警察工作除認真做好治安、交通外，對轄區狀況也要觀察入微，提醒民眾家中若有失智、智能障礙症狀老人家屬，可以向社會局申請愛心手鍊、或在衣物繡上姓名或配戴能識別身分之飾品，以防不慎走失時，能順利返家。

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