南投6至11歲6日開打疫苗　各校自施打日起停課3天改線上教學

▲南投縣11歲以下學童疫苗將自6日開始施打。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

國內新冠肺炎疫情嚴峻，南投縣滿6歲至11歲國小學童疫苗將依學校排定之時程，自5月6日起啟動接種作業；縣政府初估全縣共計有2.1萬學童符合接種資格，為預防可能產生副作用及不適反應，全校自集中接種日（含）起停課3天（含週六、日）、改採線上教學，提醒家長若有需求，其中一人得申請防疫照顧假，如確有困難，學校需協助照顧安置，讓家長安心工作。

南投縣教育處指出，本次校園疫苗專案提供莫德納疫苗，每劑接種0.25mL，採自願性質接種，家長可選擇｢校園集中接種｣或至｢合約醫療院所接種｣；學校除協助調查學童接種意願、提供家長至少7天之思考時間，並依各校排定與醫療院所預約之接種日期進行接種作業。

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縣府教育處表示，為預防6歲至11歲學童接種疫苗可能產生副作用及不適反應，兼顧學生受教權與防疫安全，學校自集中接種日（含）起暫停實體課3天（含週六、日），採用線上教學方式，也請教師及家長隨時關懷學童身體健康狀況，並掌握學生在家陪伴照護之情形，若施打疫苗後身體不適，得續請疫苗假，學校可彈性處理。

教育處指示各校於疫苗接種後2週，妥適規劃課程內容，調整教學方式及減少激烈教學活動，並請教師留意學童接種後之身體反應，以確保學生的健康與安全無虞。

▲▲各校自施打當日起將停課3天，改採線上教學。（圖／南投縣政府提供）

南投縣莫德納疫苗校園集中接種注意事項：

1.對象：滿6歲至11歲國小約2.1萬學童。

2.校園疫苗專案採自願接種：家長可選擇校園集中或合約醫療院所。

3.莫德納疫苗（0.25ml）：尊重家長依個別需求評估選擇。

4.提供家長至少7天之思考時間。

5.依學校排定之時程自5月6日起啟動。

6.全校自接種疫苗日（含）起停課三日（含週六、日），採用線上教學方

式。

7.教師、家長需關懷學生施打疫苗後健康狀況及陪伴照護。

8.停課期間，家長若有照顧學生需求，其中一人得申請防疫照顧假；如家長確有照顧困難，學校需協助照顧安置。

9.學生施打疫苗後身體如有不適，得續請疫苗假，學校可彈性處理。

10.疫苗接種後兩週，請學校妥善規劃課程內容，調整教學方式及減少激烈教學活動。