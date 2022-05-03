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雲林兒童打疫苗首日共50人接種　家長坦言很掙扎：有就先打

▲雲林縣5月2日新冠兒童疫苗共50人自行至診所接種。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣5月2日新冠兒童疫苗共50人自行至診所接種。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

指揮中心今昨（2）日起開放6-11歲兒童接種莫德納疫苗，雲林縣不少家長趁停課、居家線上上課期間早在校園團體施打前，自行先帶孩子前往醫療診所接種疫苗。雲林縣開放首日6-12歲接受莫德納兒童疫苗接種人數共計50人，衛生局表示，目前尚未接獲疫苗不良事件通報。

昨6至11歲兒童疫苗開打日適逢勞動節連假最後一天，雲林家長趁休假帶停課中的孩子前往診所接種兒童新冠疫苗，一名張姓家長表示，現在開始有疫苗就先打，不然等停課還要再等疫苗送達與安排時程可能會太久，令人擔心，考量過程其實也很掙扎，因為聽說BNT兒童疫苗最快是5月中旬下來，等到分發到醫療診所也要到6月，考量到接種後要14天才有抗體，趁孩子停課施打至少回到校園才能放心，雖然莫德納副作用較大，停課在家可隨時觀察副作用情況。

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▲雲林縣5月2日新冠兒童疫苗共50人自行至診所接種。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣昨日因疫情影響停課或部分班級停課校園共有58所、預防性停課或部分班級停課有16所。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府教育處表示，昨日因疫情影響停課或部分班級停課校園共有58所、預防性停課或部分班級停課有16所。校園集體施打部分上週已將意願調查表發出，預計讓家長審慎評估後5/5回收彙整，5/10起由衛生所、醫療院所與學校協調到校進行疫苗接種施打作業，而先行至醫療院所施打的學童亦須將調查表繳回學校。

雲林縣衛生局統計，5月2日接種6-11歲兒童接種莫德納疫苗兒童人數共計50人，截至今（3）日上午尚無不良反應通報。提醒家長，學童若至醫療院所接種，可申請疫苗接種假，家長也可申請防疫照顧假，也呼籲民眾，不論是大人或小孩，符合接種資格，有疫苗就打，才能降低感染風險，避免社區傳播與幼兒感染併發重症。

▲雲林縣5月2日新冠兒童疫苗共50人自行至診所接種。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣不少家長趁預防性停課期間帶孩子前往診所接種新冠疫苗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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