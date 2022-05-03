雲林男騎機車闖自行車道　主動認酒駕有點怪...想隱藏的事曝光了

▲斗南宋姓慣竊騎贓車酒駕還闖自行車道，遭警攔查送辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗南一處自行車道，每到傍晚附近民眾都會到該處散步運動，上月28日大埤所警員陳言劼執行勤務發現一名男子騎機車闖入即上前攔查，男子停下後主動承認酒駕還催促員警快辦理，警員發覺有異，進一步查詢車籍發現竟是遭竊機車，男子酒測值0.31，警方訊後將宋男依《竊盜罪》、《公共危險罪》移送。

居住斗南鎮的宋嫌（51歲）有多項竊盜及毒品前科，上月28日下午16時許騎機車闖進建國二路附近自行車道，害運動民眾驚慌閃避，恰巧大埤所警員陳言劼執行勤務經過，隨即上前攔查欲勸導，未料男子停下後異常配合，經詢問有酒氣即主動承認酒駕，希望警方盡快辦理，異常配合引起員警懷疑。

警員以行動電腦進一步查詢車號，核對車號、車體顏色時，發現廠牌、車身顏色不符，宋嫌一開始矢口否認是贓車，直辯稱機車是向朋友借用，經陳員一再追問下才坦承該機車是他偷來的。宋嫌自述，該車是年初在斗南街上發現停路邊鑰匙未拔，見無人注意，便起貪念將機車騎走，並換上自己壞掉機車的車牌，占為己有來代步。

宋嫌不希望被發現騎乘的是贓車，後遭到員警攔查時才主動配合，但法網恢恢，躲不過警員的鷹眼觀察力，警方訊後，全案依違反酒駕《公共危險罪》及機車《竊盜罪》嫌移送偵辦外，後續將再清查是否另涉有其他刑事案件。

警方於同日通知贓車原車主前往領回機車，婦人接到警方電話告知已尋獲機車，抱著半信半疑的態度到派出所，除了不敢置信外更不斷感謝警方，早已經放棄找回失車的念頭，如今物歸原主，對警方讚譽有加。

▲機車失竊多月的婦人到警局確認真的是自己的車，相當開心大讚感謝警員。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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