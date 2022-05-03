　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雲林+251！西螺疫情大爆發　最初確診病例來自果菜市場

▲雲林縣政府說明雲林縣今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府表示，西螺確診數與日俱增，最初確診病例來自西螺果菜市場傳染開。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（3）日新增251例本土確診個案，分布於西螺50例、斗六36例、虎尾31例、斗南20例、北港15例、二崙12例、土庫9例、古坑、台西、麥寮、四湖各7例、崙背6例、大埤、林內各5例、東勢、褒忠、元長、口湖各4例、水林鄉3例，單日人數首突破200個案，分佈20鄉鎮，其中西螺已4連冠，經疫調最初病例來自果菜市場。

雲林縣政府說明，251例確診個案中年齡分布在未滿1歲至84歲，無症狀44人、輕症207人，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有 311 人，確診者居家照護在管中有 664 人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雲林縣政府說明雲林縣今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣今日確診人數首突破200例。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

其中西螺鎮近期人數劇增，導因於從西螺果菜市場發現最初確診病例，到每天南來北往、人流眾多的果菜市場，確診病例再各自傳染給同住家人，最後病毒隨染疫學童到校上學，開始於校園內傳播，衛生局表示由此可見，落實防疫基本功，戴口罩、勤洗手、保持社交距離很重要。

▲雲林縣政府說明雲林縣今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣本土確診個案今日＋251例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今日重點感染鏈有6個部分，家戶傳染最多，共有48例，經調查多數為家人確診後，匡列居家隔離時篩檢陽性確診；職場傳染11例，多數為接觸確診同事居家隔離篩檢陽性；校園與補習班內傳染共19例；長照機構內接觸確診者匡列居家隔離篩檢陽性有4例；因出現症狀而就醫採檢陽性確診有33例；另有2例為朋友聚會傳染，其餘零星確診個案尚在釐清是否具有關聯。

▲雲林縣政府說明雲林縣今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺鎮確診數驟增，導因於從西螺果菜市場確診病例再各自傳染給同住家人，最後病毒隨染疫學童到校上學，開始於校園內傳播。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

衛生局補充說明，近期全國兒童確診病例數持續增加，雲林縣已於 5/2 開打 6-11歲兒童莫德納疫苗，當日已完成 50 人接種。針對確診兒童，有兒科醫師組排班團隊提供居家照護視訊診療，為緩解現階段本縣各醫院兒科確診患者收治困境，請台大醫院雲林分院兒科醫師團隊與各院兒科主治醫師組成聯合排班團隊，提供各院收治兒科患者視訊評估及會診(含收治期間)。

▲雲林縣政府說明雲林縣今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺鎮確診數驟增，鎮公所清潔隊加強各共場域消毒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府教育處公布校園有師生確診全校或部分班級停課7天的學校有58所。
春子幼兒園：4/30-5/6
私立康橋幼兒園：4/29-5/5
婦幼非營利幼兒園：4/29-5/5
林頭國小附幼：4/29-5/5
西螺鎮立幼兒園：4/29-5/5
虎尾鎮立幼兒園-1班：4/29-5/5
古坑鄉立幼兒園：5/2-5/8
二崙鄉立幼兒園：5/2-5/8
崙背鄉立幼兒園：5/2-5/8
水林鄉立幼兒園：5/2-5/8
四湖鄉立幼兒園：5/2-5/8
建國幼兒園：5/2-5/8
福祿貝爾幼兒園：5/2-5/8
福智幼兒園：5/2-5/8
斗六國小附幼：5/2-5/8
愛德堡幼兒園-1班：5/3-5/9
來來幼兒園-1班：5/2-5/8
大鳥幼兒園-1班：5/2-5/8
鎮南國小附幼-1班：4/28-5/4
私立卡爾蕎幼兒園-1班：4/29-5/5
青園幼兒園-1班：5/2-5/8
僑美國小：4/27-5/3
立仁國小：4/28-5/4
二崙國小：4/28-5/4
莿桐國小：4/28-5/4
北辰國小：4/29-5/5
鎮東國小：4/29-5/5
崙背國小：4/29-5/5
育仁國小：4/29-5/5
斗南國小：4/30-5/6
文安國小：4/30-5/6
鎮西國小：4/30-5/6
中山國小含附幼：4/27-5/3
麥寮國小含附幼：4/30-5/6
斗六國小：4/30-5/6
東興國小：4/30-5/6
重興國小-1班：4/28-5/4
聯美國小-1班：4/29-5/5
文賢國小-1班：4/30-5/6
僑和國小-1班：5/1-5/7
公誠國小-1班：5/2-5/8
四湖國中-1班：4/27-5/3
東仁國中-1班：4/27-5/3
東南國中-3班：4/30-5/6
東南國中-1班：5/1-5/7
東南國中-1班：5/3-5/9
斗六國中-2班：4/30-5/6
東和國中-1班：4/30-5/6
正心中學-2班：4/28-5/4
崙背國中-1班：5/1-5/7
建國國中-1班：5/1-5/7
北港農工-1班：4/27-5/3
北港農工-1班：5/3-5/9
北港高中-1班：4/27-5/3
虎尾農工-2班：4/27-5/3
虎尾農工-1班：4/30-5/6
虎尾農工-1班：5/2-5/8
虎尾高中-1班：4/27-5/3
麥寮高中-2班：4/27-5/3
土庫商工-3班：4/28-5/4
斗六高中-1班：5/2-5/8
大成商工-1班：5/2-5/8
福智高中-1班：5/2-5/8

5/3因接觸確診者遭匡列進行預防性全校或部分班級停課的學校有12所：
惠華幼兒園、鎮南國小附幼、饒平國小、博仁幼兒園-1班、宏慈幼兒園-1班、斗六市立幼兒園-1班、大新國小-1班、義賢國小-1班、大埤國小-3班、文光國小-1班、義峰高中-1班、東南國中-5班

▲雲林縣政府說明雲林縣今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府說明雲林縣今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府說明雲林縣今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府說明雲林縣今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府說明雲林縣今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣停課及預防性停課學校。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林兒童打疫苗首日共50人接種　家長坦言很掙扎：有就先打

►偷走170台斤大蒜！半裸男跑1公里...軟腳倒草叢被制伏

►雲林+132！醫療院所兒童疫苗今開打　不需帶學校同意書

►雲林男騎機車闖自行車道　主動認酒駕有點怪...想隱藏的事曝光了


 

►機+酒3天6288元！澎湖花火節20周年必去

ET快訊
快訊／林靜儀確診！　昨開會接觸立委多
居隔單錯誤百出　衛生局長認了「系統癱掉」：無法負載
真的變貴了！　好市多衛生紙「今起調漲」
兒童莫德納今開打　出現3狀況務必立即就醫
Omicron會重複感染？　指揮中心曝「1情況」比例很高
快訊／新北國中女確診外出「出來放風」　衛生局：最重罰200萬
快訊／王品股東會紀念品曝！　3000元大禮包來了
快訊／餐廳、市場都爆確診　高雄33處足跡公布
快訊／今增23102確診「全台分布曝光」！　台中首破千例
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台東+102！老人養護機構員工住民13人染疫　縣府啟動應變措施

家長慌了！女兒採檢還沒結果同住弟到校上課　陳其邁：要停課1天

台南吃不到！他淚求「鼎泰豐炒飯」做法　釣出神人曝美味秘訣

台東+102！老人養護機構爆群聚　48人快篩陽13人確診

台中偏鄉和平醫生、照護員確診　市府火速送醫護、物資上山

花蓮照護機構疫情噴發！一天暴增183確診　中央緊急派員進駐管控

戰場轉移醫療端抗病毒用藥　林右昌籲中央下放地方核心藥局

快訊／基隆港務消防隊5同仁+4役男染疫　啟動分流執勤全面清消

觀音工業區2工廠70移工快篩陽　無處可送「全關宿舍」自主管理

宜蘭+448！校園增57確診　近2天新增2例死亡案

醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

全覆式「躺車」馬路狂衝　1台售31萬網嚇：離遠點

出事了阿姨！帶姪子騎車　弟弟連人帶車翻摔進稻田

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

1.8噸無人貨車滑下坡！　神力男「徒手擋下」避禍

Jessi《Zoom》超洗腦！　揪劉在錫、ITZY跳起來～

張兆志植髮7000根「驚人髮量」曝光　狠砸57萬變身...網驚：變好年輕

蹭蹭賣萌＋翻肚討摸！　色胚柴犬狂黏長腿姐姐

台東+102！老人養護機構員工住民13人染疫　縣府啟動應變措施

家長慌了！女兒採檢還沒結果同住弟到校上課　陳其邁：要停課1天

台南吃不到！他淚求「鼎泰豐炒飯」做法　釣出神人曝美味秘訣

台東+102！老人養護機構爆群聚　48人快篩陽13人確診

台中偏鄉和平醫生、照護員確診　市府火速送醫護、物資上山

花蓮照護機構疫情噴發！一天暴增183確診　中央緊急派員進駐管控

戰場轉移醫療端抗病毒用藥　林右昌籲中央下放地方核心藥局

快訊／基隆港務消防隊5同仁+4役男染疫　啟動分流執勤全面清消

觀音工業區2工廠70移工快篩陽　無處可送「全關宿舍」自主管理

宜蘭+448！校園增57確診　近2天新增2例死亡案

住家旁「醫院vs廟」怎選？神級優勢曝光　網全點頭：不用想

16歲少女吃完沙威瑪突然死亡　18名學生同時住院「死因還在查」

台電桃園區處新卸任處長交接　黃志榮：延續穩定供電服務用戶

4千萬以上住宅交易8成在屯區　南屯預售價衝7字頭

第一次見面就被粗心大柴「掃堂腿踢飛」　小黑柴氣噗噗嗆聲

台股淡定等待本周FOMC會議結果　法人：後續觀察企業財報表現

「臺灣檢察法鑑」中英文出版　蔡清祥：促進檢察業務國際化

台東+102！老人養護機構員工住民13人染疫　縣府啟動應變措施

尹錫悅發表國政課題　聚焦發展半導體產業　重啟核電3、4號機建設

家長慌了！女兒採檢還沒結果同住弟到校上課　陳其邁：要停課1天

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

生活熱門新聞

台灣何時半解封？　全面「免居隔」時間點曝光

快訊／今增5死！本土狂飆2萬3102例　境外移入37例

台大醫：很多人快篩陽性不通報驗PCR

板橋餐廳情侶瓦斯中毒亡！粉專突竄「65字留言」掀戰

即／彰化1國小生打疫苗後身體不適　胸悶送醫

5人出遊3快篩陽！一追源頭竟是他　氣炸了

最冷5月！明晨急凍15°C↓恐再創紀錄

今增23102例本土！新北8278例最多

打3劑BNT確診「吞口水像吞刀片」！他曝前3天症況

要與病毒共存！名醫曝口罩解封時機

勸世男偷吃3P染性病　忍痛看女友嫁人

判斷幼童染疫嚴重　呼吸急促是指標

1狀況快篩陰性也要急診PCR　醫揭原因

板橋情侶餐廳瓦斯中毒亡！網看1關鍵轟「不同情」親友團氣炸

更多熱門

相關新聞

台南+495再創新高　國小校園明起施打疫苗

台南+495再創新高　國小校園明起施打疫苗

台南市長黃偉哲公布3日台南確診個案+495名，包含254例男性、241例女性個案，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於4月25日至5月2日，其中包含113例為無症狀感染，362名積極疫調中，台南4日起開始進入國小校園施打疫苗。

即／台中6醫院啟動「快篩陽得來速」　一圖看懂流程

即／台中6醫院啟動「快篩陽得來速」　一圖看懂流程

本土累計破14萬「確診地圖」曝！　剩2縣市守百例內

本土累計破14萬「確診地圖」曝！　剩2縣市守百例內

即／台中確診破千例　足跡熱點：逢甲夜市、金典酒店

即／台中確診破千例　足跡熱點：逢甲夜市、金典酒店

台中府會餐敘再爆確診者　累計17人染疫

台中府會餐敘再爆確診者　累計17人染疫

關鍵字：

西螺果市場雲林西螺鎮確診個案校園

讀者迴響

熱門新聞

Lulu不忍了：這才是我真正的樣貌

台灣何時半解封？　全面「免居隔」時間點曝光

快訊／今增5死！本土狂飆2萬3102例　境外移入37例

小煜1歲兒子驚傳快篩陽性！「目前高燒不退」

顏清標引退內幕！　壓垮標哥最後一根稻草曝光

女星「12秒片遭疑走光」驚冒陰影

阿諾離婚爆「僅剩零星工作維生」！討贍養費內幕曝

台大醫：很多人快篩陽性不通報驗PCR

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演

板橋餐廳情侶瓦斯中毒亡！粉專突竄「65字留言」掀戰

即／彰化1國小生打疫苗後身體不適　胸悶送醫

5人出遊3快篩陽！一追源頭竟是他　氣炸了

余天12年賠光5棟房！李亞萍股票賠百萬

大學情侶開餐廳　一氧化碳奪3命

台南Josh回「16坪家暴現場」慘況曝

更多

最夯影音

更多
醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸
南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

全覆式「躺車」馬路狂衝　1台售31萬網嚇：離遠點

全覆式「躺車」馬路狂衝　1台售31萬網嚇：離遠點

出事了阿姨！帶姪子騎車　弟弟連人帶車翻摔進稻田

出事了阿姨！帶姪子騎車　弟弟連人帶車翻摔進稻田

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面