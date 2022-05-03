雲林+251！西螺疫情大爆發　最初確診病例來自果菜市場

▲雲林縣政府表示，西螺確診數與日俱增，最初確診病例來自西螺果菜市場傳染開。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（3）日新增251例本土確診個案，分布於西螺50例、斗六36例、虎尾31例、斗南20例、北港15例、二崙12例、土庫9例、古坑、台西、麥寮、四湖各7例、崙背6例、大埤、林內各5例、東勢、褒忠、元長、口湖各4例、水林鄉3例，單日人數首突破200個案，分佈20鄉鎮，其中西螺已4連冠，經疫調最初病例來自果菜市場。

雲林縣政府說明，251例確診個案中年齡分布在未滿1歲至84歲，無症狀44人、輕症207人，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有 311 人，確診者居家照護在管中有 664 人。

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▲雲林縣今日確診人數首突破200例。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

其中西螺鎮近期人數劇增，導因於從西螺果菜市場發現最初確診病例，到每天南來北往、人流眾多的果菜市場，確診病例再各自傳染給同住家人，最後病毒隨染疫學童到校上學，開始於校園內傳播，衛生局表示由此可見，落實防疫基本功，戴口罩、勤洗手、保持社交距離很重要。

▲雲林縣本土確診個案今日＋251例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今日重點感染鏈有6個部分，家戶傳染最多，共有48例，經調查多數為家人確診後，匡列居家隔離時篩檢陽性確診；職場傳染11例，多數為接觸確診同事居家隔離篩檢陽性；校園與補習班內傳染共19例；長照機構內接觸確診者匡列居家隔離篩檢陽性有4例；因出現症狀而就醫採檢陽性確診有33例；另有2例為朋友聚會傳染，其餘零星確診個案尚在釐清是否具有關聯。

▲西螺鎮確診數驟增，導因於從西螺果菜市場確診病例再各自傳染給同住家人，最後病毒隨染疫學童到校上學，開始於校園內傳播。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

衛生局補充說明，近期全國兒童確診病例數持續增加，雲林縣已於 5/2 開打 6-11歲兒童莫德納疫苗，當日已完成 50 人接種。針對確診兒童，有兒科醫師組排班團隊提供居家照護視訊診療，為緩解現階段本縣各醫院兒科確診患者收治困境，請台大醫院雲林分院兒科醫師團隊與各院兒科主治醫師組成聯合排班團隊，提供各院收治兒科患者視訊評估及會診(含收治期間)。

▲西螺鎮確診數驟增，鎮公所清潔隊加強各共場域消毒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府教育處公布校園有師生確診全校或部分班級停課7天的學校有58所。

春子幼兒園：4/30-5/6

私立康橋幼兒園：4/29-5/5

婦幼非營利幼兒園：4/29-5/5

林頭國小附幼：4/29-5/5

西螺鎮立幼兒園：4/29-5/5

虎尾鎮立幼兒園-1班：4/29-5/5

古坑鄉立幼兒園：5/2-5/8

二崙鄉立幼兒園：5/2-5/8

崙背鄉立幼兒園：5/2-5/8

水林鄉立幼兒園：5/2-5/8

四湖鄉立幼兒園：5/2-5/8

建國幼兒園：5/2-5/8

福祿貝爾幼兒園：5/2-5/8

福智幼兒園：5/2-5/8

斗六國小附幼：5/2-5/8

愛德堡幼兒園-1班：5/3-5/9

來來幼兒園-1班：5/2-5/8

大鳥幼兒園-1班：5/2-5/8

鎮南國小附幼-1班：4/28-5/4

私立卡爾蕎幼兒園-1班：4/29-5/5

青園幼兒園-1班：5/2-5/8

僑美國小：4/27-5/3

立仁國小：4/28-5/4

二崙國小：4/28-5/4

莿桐國小：4/28-5/4

北辰國小：4/29-5/5

鎮東國小：4/29-5/5

崙背國小：4/29-5/5

育仁國小：4/29-5/5

斗南國小：4/30-5/6

文安國小：4/30-5/6

鎮西國小：4/30-5/6

中山國小含附幼：4/27-5/3

麥寮國小含附幼：4/30-5/6

斗六國小：4/30-5/6

東興國小：4/30-5/6

重興國小-1班：4/28-5/4

聯美國小-1班：4/29-5/5

文賢國小-1班：4/30-5/6

僑和國小-1班：5/1-5/7

公誠國小-1班：5/2-5/8

四湖國中-1班：4/27-5/3

東仁國中-1班：4/27-5/3

東南國中-3班：4/30-5/6

東南國中-1班：5/1-5/7

東南國中-1班：5/3-5/9

斗六國中-2班：4/30-5/6

東和國中-1班：4/30-5/6

正心中學-2班：4/28-5/4

崙背國中-1班：5/1-5/7

建國國中-1班：5/1-5/7

北港農工-1班：4/27-5/3

北港農工-1班：5/3-5/9

北港高中-1班：4/27-5/3

虎尾農工-2班：4/27-5/3

虎尾農工-1班：4/30-5/6

虎尾農工-1班：5/2-5/8

虎尾高中-1班：4/27-5/3

麥寮高中-2班：4/27-5/3

土庫商工-3班：4/28-5/4

斗六高中-1班：5/2-5/8

大成商工-1班：5/2-5/8

福智高中-1班：5/2-5/8

5/3因接觸確診者遭匡列進行預防性全校或部分班級停課的學校有12所：

惠華幼兒園、鎮南國小附幼、饒平國小、博仁幼兒園-1班、宏慈幼兒園-1班、斗六市立幼兒園-1班、大新國小-1班、義賢國小-1班、大埤國小-3班、文光國小-1班、義峰高中-1班、東南國中-5班

▲雲林縣停課及預防性停課學校。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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