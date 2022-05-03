偷走170台斤大蒜！半裸男跑1公里...軟腳倒草叢被制伏

記者蔡佩旻／雲林報導

今年雲林縣國產大蒜因霪雨致災，產量大幅減少，目前濕蒜一斤約40元，一名住北港鎮的吳姓慣竊因缺錢起歹念一路從四湖鄉飛沙村偷到東勢鄉，還沒到家就遭警方尋車跡埋伏逮獲，吳嫌從兩處共偷走逾170台斤大蒜，警方訊後依《竊盜罪》移送法辦。報案才過4小時，警方迅速將7千元的大蒜物歸原主，獲鄉親大讚。

▲上身半裸的吳姓慣竊趁四下無人，直接搬走曬門口的大蒜。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

臺西警分局飛沙派出所4月28日9時許，接獲民眾報案表示，放在自家門口4袋正在曝曬的蒜頭不見了，副所長周炫杉及警員陳仕揚立即前往著急方求助的民眾家調查，循線索跡象鎖定一名吳姓慣竊涉案機率相當高，警方正準備至吳男住家埋伏逮人，卻發現同日10時許東勢分駐所也接獲民眾報案曬在門口的蒜頭遭竊，副所長吳堅庭率員警追查發現嫌疑犯為同一人。

▲警員追了1公里逮回吳嫌，軟腳的嫌犯鞋子襪子都跑丟了。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方根據資料鎖定吳嫌，沿著東勢鄉往四湖鄉成功路的產業道路時，發現吳男的紅色廂型車停在路邊，車上沒人但車內載有遭竊的蒜頭，隨即埋伏逮人，經過約20分鐘吳男果然出現，警方衝上前抓人，吳男發現拔腿就跑，3名員警追上4人跑了約1公里，吳嫌跑到連鞋子襪子都不見了，體力不支氣喘吁吁軟腳倒在在草叢內被員警制伏，嚇得當場坦承偷竊蒜頭。

▲東勢派出所警潘建嘉、吳育偉、王銘尉，追了竊賊1公里順利將其逮回送辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

飛沙所副所長周炫杉後趕往支援查證，吳姓嫌犯向警方表示，因缺錢花用，早上先到飛沙地區偷竊後再到東勢偷蒜頭，預計要返回北港住處，行經四湖鄉時車子突然故障，想不到警方這麼快就來抓人。

台西警分局長黃念生表示，現在是蒜頭生產季節，轄內農民大都種植蒜頭維生，警方已陸續啟動護農專案保護農民的心血，民眾曝曬蒜頭時也要注意放置場所，特別是蒜頭曬在自家門口要提高警覺，要設置遮蔽或監視器，減少被竊的機會，並呼籲竊賊不要存有僥倖心態，只要你敢犯案一定會將宵小繩之以法，給民眾安心的生活環境。

▲吳姓慣竊開著紅色廂型車沿路巡視，見四下無人有機可乘就下車搬蒜頭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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