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一家4口吃壽司郎！人母「好奇1舉動」噁炸：以為模型　她怒給難看

▲壽司郎。（圖／記者黃士原攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃士原攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前到壽司郎用餐時，直擊有人母伸出食指，兩度戳迴轉台上的壽司，氣得她當場質問，「為什麼要戳它？」而對方的理由也讓人傻眼，不少網友驚呼，「2022年了，這社會竟還有類人猿，大開眼界」、「太噁了吧？那個媽媽是沒見過世面嗎」。

一名女網友在Dcard氣憤寫下經過，當天她和老公在壽司郎用餐時，隔壁桌來了一家4口，「坐對面的先生發現，我背後的媽媽竟然用食指戳了迴轉台上的壽司，但由於發現的太突然，根本來不及反應和阻止。」

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離譜的是，沒多久那位媽媽又戳了第二盤壽司，而且還是金盤的新品。這時，原po忍無可忍，立刻轉頭問道「妳剛是不是戳了迴轉台上的壽司？為什麼要戳它？」

聞言，人母尷尬地解釋，「痾...有！我以為它是模型嘛，看它長得很特別，所以想說戳戳看嘛！」這番話讓她錯愕不已，怒追問到底戳了幾盤，而對方則一臉心虛，支支吾吾說不出個所以然來。

原po不禁怒道，「跟她說了迴轉台上都是食物，怎麼會覺得是模型可以戳戳看？然後這位媽媽就一直狡辯，完全沒有覺得抱歉，同桌爸爸和兩位女兒也不出聲，只是靜靜地看著。」

▲女網友敘述事件經過。（圖／翻攝自Dcard）

▲女網友敘述事件經過。（圖／翻攝自Dcard）

最後，她按下服務鈴說明情況，「後續就交給店員處理了，而我們也沒心情繼續用餐，直接結帳離開，真的很不可思議會有這樣的人，很噁心也很沒公德心！」

對此，網友們也紛紛留言表示，「太噁心了吧！誰知道她的手剛碰過什麼東西」、「超噁！看到一堆猴子的影片後，現在都不敢吃迴轉台上的，只敢用火車送」、「所以能用點的我就用點的」、「有小孩還這麼白目」、「媽媽的腦感覺也是模型做的」。

另外，前員工則透露，「有被店員發現的話，正常程序是直接丟掉，另外迴轉鍊上的壽司，在經過300秒左右會被自動排除，通常非餐期，建議不要拿迴轉鍊上的壽司，很高機率是不新鮮或賣相不好，又或者外場人員販促商品沒賣完的，行為買單就得看當天主管了，通常為了公司形象，不太會跟客人爭這些。」

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