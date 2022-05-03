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IG驚見高調賣快篩「免排隊找我」　他氣炸：當排隊的北七？

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲看到有人在IG上高調喊要賣快篩試劑，原PO氣炸。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

「朋友傳了這個給我看，我真的超傻眼！」有網友日前在Dcard發文，只見有人在IG限動貼快篩試劑的照片，聲稱「免排隊 需要找我 輕鬆入手」，讓原PO不禁開批，「當大家排隊都是北七嗎？」留言處也有人貼出截圖，這次拍照的人還不忘tag購買帳號，並強調「一支一律390」，亂象引發討論。

這位網友以「走後門不能低調一點嗎」在Dcard發文，貼出限動截圖，忍不住直罵，「當大家排隊都是北七嗎？靠關係也請你低調一點好嗎？」話題引發討論，其中不少人都坦承，自家也是靠關係拿到的，不過就怕麻煩或被說閒話，都惦惦地買。原PO也指出自己生氣的點，「靠關係也要低調一點吧！直接發哀居是怕人家不知道嗎？」

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底下還有網友紛紛皺眉，「之前聽還有靠關係一支15的，便宜到我不敢相信那個有用」、「不知道這個會不會有盜版的問題」、「快篩不是不能私下販售的嗎？還是我記錯了」、「現在不能網路販售，可以檢舉他了！」也有人發現，販售的人疑似為了避規寫「快塞」，「應該是故意規避，怕寫篩會被截圖檢舉私售醫療物品等，才故意寫錯。」

▲▼快篩實名制上路第一天，各地配合藥局不到發放時間門口就排滿等著購買試劑的民眾，有限的數量一下就被購買一空。（圖／記者湯興漢攝）

▲快篩只有醫療器材商及藥局可以販賣。（圖／記者湯興漢攝）

貼文則釣出在藥局上班的網友留言，「其實有分兩種，健保跟自費，健保的就是大家搶得要死要活、一盒500五支；自費的就是這樣一支一支賣，然後貴到靠北」，不過這屬於醫材類，只有醫療器材商及藥局可以販賣，所以在IG賣快篩的人賣的不一定是假貨，但一定違法。

底下還有聲稱快篩商的網友指出，「不一定是靠關係啦！就跟快篩廠商買超大量，然後賣給小賣而已，市場會缺貨也是被政府徵收掉，所以導致外面現在賣很貴啊！」也透露，「對了！我們賣出去的價錢一劑不到200，外面看牌子250-390都有人敢賣，所以是他們在撈大家，我們上面的才沒那麼缺德。」

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