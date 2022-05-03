台大碩士被台積電打槍！網直點「1根本錯誤」　學長還狠酸他巨嬰

▲台積電是不少社會新鮮人夢寐以求的公司。（圖／記者高兆麟攝）

記者黃品臻／綜合報導

進台大就保證「錢」途一片光明嗎？近日有一名台大碩士畢業的網友發文感嘆，去面試台積電遭到打槍，是不是愧對校名？對此有不少網友留下犀利評論表示，這是一開始就選錯系，建議他可以考慮重讀有相關背景的科系。

該名網友在Dcard以「唉 台大面試都被打槍」為題發文，嘆道「GG發哥都沒人要我，我當年也考不上電資，我還能去哪裡，碩班也沒學到什麼，我是不是愧對校名？現在的工作也很底層」。雖原PO在文章內並未提及所屬科系，不過從發文帳號看來，應是「建築與城鄉研究所」的畢業生。

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▲原PO嘆台大碩士畢業進不了台積電。（圖／翻攝自Dcard）

文章掀起討論，有網友留下犀利評論，「再選校不選系啊」、「你去gg發哥是要幫忙蓋廠房嗎？」「連gg也沒有，那可能要先檢討自己」、「看你的問法你根本不知道自己要什麼，也對科技業產業結構不了解」。

還有疑似原PO系上前輩的網友留言狠酸，「這真的出來丟臉欸，城鄉所也有走產業研究的老師啊，都研究所還跟巨嬰一樣，我知道有學長為了寫5G研究，還跑去修電機所的課，明明在台大資源那麼多，自己沒有規劃沒有去用，怪城鄉所沒訓練。」

不過也有網友給予建議，真的想要就再去重讀，「如果那麼想進科技業，就去補個電資碩吧，認真」、「認真回，再讀一個電資碩」、「我補了電資碩（中字，今年拿到gg預聘供你參考」。