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板橋餐廳情侶瓦斯中毒亡！粉專突竄「65字留言」掀戰　親友氣炸

▲▼板橋義式餐廳發生一氧化碳中毒意外 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲板橋義式餐廳開業1年多，發生一氧化碳中毒意外。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

新北市板橋一間義式餐廳1日晚間發生瓦斯中毒事件，28歲朱姓老闆和26歲游姓女友及店貓「瑪麗」不幸殞命。悲劇發生後，大票親友在該店粉專心痛留言；沒想到，有網友表示完全不同情，更指出爭議，而這番話也引爆論戰。

朱男與游女從大學交往至今，在阿嬤的資助下，於板橋區民權路開設義式餐廳，開業1年多累積不少忠實顧客；然而，1日店內瓦斯濃度突飆到約2000ppm，導致兩人與店貓因此喪命，更讓阿嬤白髮人送黑髮人。

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警消獲報到場，發現有濃濃瓦斯味，但瓦斯桶在後門外，店內又沒有瓦斯外洩的情形，懷疑是廚房烹煮用的快速爐母火未關閉，導致瓦斯燃燒不完全所致。而當地里長則透露，近兩個月來，餐廳樓上住戶都有反應聞到瓦斯味，曾和朱男一起尋找問題來源卻沒有結果，因此情況未改善。

▲▼板橋情侶餐廳瓦斯中毒亡！網看1關鍵轟「不同情」親友團氣炸。（圖／翻攝當事人臉書）

▲朱男及游女因瓦斯中毒身亡。（圖／翻攝當事人臉書）

事發後，許多親友、客人、網友湧入粉專留言，「很難過看到令人不捨的消息，願你們一路好走」、「願一切平安」、「R.I.P」、「路過幾次覺得這家店的設計真的很讚，但每次都只是路過欣賞沒進去消費，沒想到會發生這樣的事情」。

然而，在一片哀悼聲中，有網友反過來質疑，「為什麼鄰居反應都不改善？好險只害到自己，如果因為你們便宜行事爆炸，可不是只害到你們晚七天回家，本來還有點同情，看完里長說的完全不同情。」

▲網友留言質疑。（圖／翻攝自餐廳臉書）

▲網友表示，完全不同情。（圖／翻攝自餐廳臉書）

這番話瞬間點燃戰火，不少網友氣罵，「嘴巴可以放乾淨一點，不是你的家人親友都覺得沒事，誰都沒有想要發生這些事情」、「妳的同情與不同情對死者有何意義？很重要嗎」、「事情不要只看表面！今天不是你重要的人就可以說出這種話？誰都不願意發生這樣的事情，還是你單純想引起大家注意」、「成年人要為自己的言語負責，只看報導的片面之詞就來當酸民，非常低級且沒水準到了極點」。

對此，該名網友解釋，「很多人說我回的沒良心，如果今天引起大氣爆，傷的不只他們？看完後有疑問的是，找兩個月還找不到瓦斯漏氣就該暫時停業檢修，而不是為了賺錢繼續營業，現在導致公共安全意外，要感謝今天沒傷及外人，真的炸傷他人，你們還會在這裡哀悼他們情侶嗎？

▼一席話掀起論戰。（圖／翻攝自餐廳臉書）

▲網友留言質疑。（圖／翻攝自餐廳臉書）

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