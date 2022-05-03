同事也確診！2人顧50病患「醫護喊撐不住」崩潰　陳時中給回應

▲有醫護喊快撐不住，陳時中做出回應。資料照，非文中當事人。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站2日報導《急診2人顧50病患！「連上十幾天沒休假」醫護崩潰：我真的撐不住了》，Dcard近日出現一篇貼文，提到好幾家醫院因為護理師陸續確診，導致人力大減，2個人力要顧50個病人，真的讓人感覺快被壓垮，「我們真的撐不住了！」有媒體便在記者會上問及此事，讓指揮官陳時中做出回應。

記者會上，有媒體先是詢問，「醫護人員很辛苦，那甚至有醫護說快要吃不消，在人力調度的部分，指揮中心會做協調嗎？」陳時中表示，當然會把人力做最佳化的運用，能夠協調就協調。

[廣告]請繼續往下閱讀...

之後，就有媒體提及此篇貼文，「有護理師在網路上說，他這是某醫院，說他們的急診護理師陸續確診了，現在2個人力要照顧50個病人，說快要撐不住了。」對此，陳時中回應，「我想，如果有發生這個情形的話，醫院大概就很快會稍微把人力做一下調配」，如果急診護理師調派不過來，可以請能及早上班的醫護即時回醫院上班，「以篩代隔」。

另外，還有媒體發問，「有護理人員在網路上指稱，在醫療院所其實有不少的醫護人員已經確診了，但是卻沒有通報中央」、「還有，就是說他們現在的篩檢方式，可能護理人員、病人，然後跟住院醫師都要篩，但主治醫師卻不用篩，因為不篩就不會確診，想問指揮中心有掌握到類似的狀況嗎？」

陳時中則指出，指揮中心是鼓勵篩檢的，若覺得自己有可能染疫，那就要檢測，確定是確診的話也可以及早休息，一方面讓病情趕快養好，也能避免傳染給更多的人。而且，現在目前政策並不走向清零，所以把自己的健康管理做好才最重要。