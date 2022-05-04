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誠實告知確診　主管怪罪「快篩亂做」拿同1份欺騙！她：早知道不說

▲新冠肺炎疫情漸趨緩，台北街頭逛街民眾明顯增加。（圖／記者林敬旻攝）

▲原PO後悔跟老闆據實以報。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

一名在公家機關上班的女網友表示，公司要求快篩陰性才可以上班，某天身體出現喉嚨癢，頭暈的狀況，在家自行快篩結果為陽性，後來到醫院做PCR檢測，確診新冠肺炎，主管質疑她平常快篩做得不確實，拿同一份快篩寫不同日期欺騙，同事也因此每天都要戳鼻孔才能上班，讓她很自責又很崩潰。

原PO在Dcard上發文，「早知道就不說了」，由於體質的關係，她1劑疫苗都沒打，是有醫師證明的，而自從疫情升溫後，公司發快篩劑要求員工每星期測量並拍照回報，因為她的手機有點老舊，拍照時顏色會有點模糊，主管便質疑她「拿同一份快篩來蒙混」，之後她每次快篩完都會用奇異筆寫上日期。

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原PO表示，1日出現喉嚨癢、頭暈的症狀，PCR檢測確診，但她根本不知道自己為何會染疫，打開臺灣社交距離APP，都顯示無接觸確診者，「我工作才剛起步比較忙，放假也不出去玩，當下真的很震驚」。

不過，高階主管不但不關心她，還在公司抱怨，「今天我聽同事說主管抱怨我不打疫苗，而且還快篩不確實，認定我拿同一份快篩然後寫不同日期欺騙」，據實以報染疫的狀況，卻還被主管黑，讓她很崩潰，「我大可以假裝自己沒事，為什麼還被這樣誤會，真的活著好累」，如果裝傻不說就不會發生這些事。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcrad）

▲原PO確診新冠肺炎。（圖／翻攝自Dcrad）

她自責表示，現在同事每天都要戳鼻子快篩，工作量也因為她休假的關係變多了，但是同事跟小主管都有傳訊息關心她，也沒有責怪她，「但正讓我生氣無奈的是那最高階的主管，感覺只是想要事情壓下來，他的職位真的是大的而且應該是有背景，本身是公家單位的高層結果連衛福部公告都不看」。

貼文一出，網友們心疼安慰她，「我打3劑一樣陽性，沒關係啦，真的沒人想生病，不是你的錯」、「大家都會有確診的風險，但對於因為確診染後各種說三道四的人也沒有多好，先好好的休息祝福趕快康復」、「主管問題也很大吧，而且誰說打疫苗就不會中」、「你做的是對的！不要去聽那些人講什麼」。

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