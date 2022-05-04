「打滿3劑住宿買2送1」　台東觀光協會結合業者促銷

▲立麗大酒店。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

南橫公路復通後，為台東縣興起一波最新的旅遊熱潮，為了鼓勵大家趕快打滿3劑，共同對抗新冠病毒，台東縣觀光協會結合旅宿業會員於111年5/4起至6/30止，共同推出「3Q有您~打滿3劑 台東住宿買2送1」優惠行銷活動。

台東縣觀協會表示，凡於活動期間內1次購買2張住宿券（限官網及訂房專線），即獲贈同房型免費住宿券1張（住宿期限至112 6/30止，疫情期間於入住時須需提供3劑接種証明，依各業者官網實際說明為準）

此次優惠活動是接近66折的超級好康，共有27家知名酒店、旅館、渡假村及優質民宿：台東鹿鳴溫泉酒店、娜路彎銀河酒店、凱旋星光酒店、凱旋新宿商旅、凱旋會館、旅人驛站日暮微旅、富野溫泉休閒會館、知本金聯世紀酒店、鐵道旅驛、如意行館、安達露西亞民宿、門廷若室旅店鐵花秀泰館、門廷若室河堤左岸館、立麗大酒店、樂達統祥大飯店、知本亞灣飯店、中華典藏商旅、綺麗鹿野溫泉度假村、東海岸海景渡假飯店、興源行民宿、安琪拉公主民宿、貝兒絲民宿、茶田關舍民宿、小熊渡假村、麥空間文創旅店、鴻瑞輕旅、伊塔原旅台東縣原住民文化會館(詳台東縣觀光協會官網: https://www.ttva.com.tw)。各旅宿業者也因應各自狀況有不同適用規定（依各業者官網實際說明為準）。