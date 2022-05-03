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南橫首次管制日...巡查員傻了　「垃圾大降肉」滿地寶特瓶、口罩

記者賴文萱／高雄報導

睽違近13年，南橫公路5月1日全線開放後，引爆大量車潮，瞬間變成大型停車場，排隊車流回堵至少3公里。然而，公路總局在復通後首次星期二管制日上山，巡查人員卻發現，道路才開通2天垃圾量就大增，遍地寶特瓶、塑膠盒、紙盒等，呼籲用路人勿亂丟垃圾，要好好維護山林環境。

▲南橫公路首日開放上山車輛爆滿。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲南橫公路首日開放上山車輛爆滿。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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▲▼重機騎士擠爆南橫公路。（圖／翻攝自重機Line群組）

▲南橫公路全線開放後，人車塞爆。（圖／翻攝自重機Line群組）

南橫公路終於迎來全線開放，公路總局開放未滿5噸貨車及9人座以下客車、大型重機及機車通行，用路人於上午7點至下午2點，可由梅山管制站及向陽管制站進入，下午2點後只出不進，下午3點後自大關山隧道兩端保全進行疏導梅山口至向陽路段一般用路人車離開管制路段，下午5點梅山口至向陽路段全線淨空。每周星期二及星期四為道路管制日，不開放通行。

▲▼南橫公路開通後垃圾量暴增，公路總局呼籲勿亂丟垃圾，愛護山林。（圖／公路總局提供）

▲▼南橫公路開通後垃圾量暴增，公路總局呼籲勿亂丟垃圾，愛護山林。（圖／公路總局提供）

▲▼南橫公路開通後垃圾量暴增，公路總局呼籲勿亂丟垃圾，愛護山林。（圖／公路總局提供）

今天是南橫公路全線開放後的首次星期二管制日，公路總局甲仙段段長陳正偉表示，公路總局沿線同仁前往道路巡查時發現，開通後垃圾量大增，包含寶特瓶、口罩、塑膠類等垃圾，這都是這一兩天用路人所丟的垃圾，他呼籲用路人好好珍惜得來不易的環境，勿亂丟垃圾，好好維護山林環境，如果持續汙染，大自然很快就會反撲。

▲▼南橫公路開通後垃圾量暴增，公路總局呼籲勿亂丟垃圾，愛護山林。（圖／公路總局提供）

▲南橫公路開通後垃圾量暴增，公路總局呼籲勿亂丟垃圾，愛護山林。（圖／公路總局提供）

另外，公路總局提醒，因近日山區有降雨狀況，易發生零星落石，建議遊客減少進入山區，且降雨時易起濃霧，如車流過大，車輛易停等於落石區造成自身車輛危害。建議西端高雄民眾，如中午12點前，未通過寶來，請勿再上山。因路寬較窄，如駕駛人開山路經驗較不足者，行車速度較緩慢且較不易會車，建議搭乘接駁車上山。

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