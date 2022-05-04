台東縣府加開端午節返鄉專車　台鐵5／5日開賣

▲端午節返鄉專車，台鐵系統5日即將開賣車票。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府於年節期間為滿足鄉親返鄉需求，今年將首次加開加開端午節樹林-台東區間各1往返返鄉專車服務，並即將於5月5日開放網路購票，並依春節、清明返鄉專車模式，車票將於台鐵購票系統銷售，相關訂票資格規定比照台鐵現有規範。



台東縣政府表示，111年端午節返鄉專車票於台鐵購票系統之銷售時間於5日0時開放訂票，另於開賣當日9時開放台鐵局各電腦售票車站現場購票。此次返鄉專車台鐵將提供樹林到台東1列車次，以及端午節後的返工專車台東到樹林1列車次，每列車366座位。返鄉專車(樹林至臺東)為6月2日17:55普悠瑪6178車次；返工專車(台東至樹林)為6月5日13:11普悠瑪6177車次。



凡國民身分證字號V開頭、設籍台東縣或以上2者之配偶及直系血親一親等之鄉親，凡符合上述其中一項即具備購票資格(為維護訂票公平性及旅客權益，預訂車票於車站窗口取票時，請攜帶訂票人身分證明文件正本，以備台鐵局人員核對、查驗)。



交觀處也提醒鄉親，端午節返鄉專車係台鐵局僅提供返鄉、返工各1往返之列車服務，因此，將無法提供換票服務(係因無相同起訖之列車車次間進行退換)，若須更換「台東縣政府年節返鄉專車」以外之列車車次，請先辦理退票再另行購買，退票作業與其他相關票價、取票、退票、優待票等規定依台鐵局規定。