台東縣今啟動校園莫德納接種　首站紅葉國小施打率高達八成

▲紅葉國小莫德納接種情形。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣6至11歲學童校園集中施打COVID-19莫德納疫苗，自今(4)日起啟動，為了解疫苗接種現況，縣長饒慶鈴上午由教育處長林政宏陪同，前往首站施打地點台東縣紅葉國小關心學童疫苗接種情形，除向醫護人員表達感謝之外，也提醒學校與家長留意學生接種後健康情形，並於疫苗接種2週內，減少激烈教學活動，保護學生健康與安全。

今日首場紅葉國小符合施打年齡的學生人數總計46人，同意接種莫德納疫苗的學生共有39人，施打率84.7%，整個接種過程也非常順利，小朋友都說打疫苗一下子就結束了，好像沒有什麼感覺，打疫苗對他們的身體可以得到保護，所以都樂於來接受、來施打疫苗。

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教育處長林政宏說明， 6至11歲兒童莫德納疫苗接種劑量是成人一半，接種前家長須先填寫同意書，疫苗接種尊重個人意願，如有意願接種者可採校園集中接種方式由衛生所派員到校施打，此外，家長也可自行帶往合約院所接種。已要求學校進行衛教宣導，提醒孩子多喝水、多休息、避免劇烈運動，若有不舒服及過敏現象立即向任課老師反映，也可以申請疫苗假至多3天，同時請教職員工留意學生健康情形，共同為校園防疫把關。