「類火車」疏運花了306萬納稅金！台鐵端午節恐又沒人上班

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局5/1表定列車全面停駛，交通部擬定疏運應變計畫，祭出12條「類火車」路線，由遊覽車開行火車路線，交通部長王國材表示，每輛類火車花費1.2萬、共出動225輛，等於花了306萬元的公務預算。

台鐵局昨日再度與台鐵企業工會討論台鐵公司化議題，然而仍無共識。工會表示，不排除端午、中秋、國慶日等國定假日都以不加班表達抗議，連年底11月26日的九合一選舉都可能不加班，讓同仁回家投票。

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▲5/1高雄新左營站「類火車」接駁站牌。（圖／記者吳世龍攝）

王國材表示，他本人下週會找工會來談，希望能採開放會議方式，比較能聚焦，否則現在網路上有很多誤解，例如炒地皮、把土地賣給財團，根本都是不可能的事情，也是為了台鐵永續經營所設計的方式。

今日立法院交通委員會邀請王國材列席報告，立委李昆澤指出，五一疏運過關、交通部跟工會的對話卡關，現在才是難關的開始。立委洪孟楷則直言，本次勞動節疏運是雙輸，尤其民眾是最大輸家。

王國材也表示，這次類火車疏運計畫，每輛類火車花費1.2萬、共出動225輛，等於花了306萬元的公務預算。雖然仍有車票收入，但因為是比照區間車收費，收入並不多。

▲交通部開設類火車，接送5/1欲搭乘台鐵的旅客。（圖／記者林悅翻攝）