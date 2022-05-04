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不是篩檢做得不夠！前台大醫籲「用在刀口」：輕症不值得快篩又PCR

▲▼急診,送醫,119,急救,緊急醫療,傷患,病患,轉院,醫護人員,防護衣,新冠肺炎,疫情,醫療量能,醫院,疫情,防疫,醫療照護,專責醫院,醫事人員,護理師,重症病患,空床率,病床,老年人,老人家,長者,長照,喘息服務,臥床。（圖／記者李毓康攝）

▲急診量能緊繃，醫護人力不足是許多醫院正面臨的難題。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

台北市長柯文哲日前拋出「快篩陽性取代PCR確診」，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中認為目前不是適當時機，相關政策便不了了之。不過，醫界仍有諸多聲音，盼能真正達成「輕症有效管理。」前台大醫師林氏璧就直言，現在最重要的是要把PCR用在刀口，「輕症不值得你又要快篩又要PCR。」

前台大感染科醫師林氏璧日前就提到，台灣PCR單日陽性率已經日漸升高，意味著檢測做得不夠外，病毒也在社區愈來愈盛行。因此他個人十分贊成在盛行率很高的狀況下，加上有症狀時，快篩的準確度高，偽陽性機率不大，「快篩陽性視同確診」，前提是要有配套，且在高流行縣市執行即可。

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林氏璧在3日的《有話好說》指出，目前PCR量能平均約6至7萬，雖說陳時中多次提及量能全開可達到19萬的程度，但當Omicron海嘯來臨時，前線醫檢師即便日夜輪班、瘋狂趕工，真的達到了19萬「但也沒有解決問題。」醫師直指，現在的輕症管理並沒有很有效地做好，因為「輕症就是不值得你又要快篩又要PCR。」

林氏璧表示，所有要做的演練，包括最重要是「把PCR用在刀口。」輕症的情況不能影響到未來，患者可能開始出現在長者。醫師預想，就算未來真的做到19萬，但PCR結果可能3、4天後才出來，幾乎可說是重蹈香港覆轍。換言之，問題不在於PCR做得不夠多，而是「輕症做太多。」

急診護理師向敏齊也現身說法，其實很多人本來就不需要到醫院，壓縮到醫療量能。他指出，當大家都要到醫院篩檢時，就要多設立篩檢站，甚至是篩到確診，但是輕症或無症狀時，還需要一批人去照護他們。護理師說，醫院不會忽略重症病人需求，這部分也一定是守得最緊的，也就是說，當重症塞爆時，就連原本負責輕症的醫護也必須支援調派到重症區，可是原本他們需要負責的位置又要換誰來扛？

向敏齊描述，當急診人力不足，就必須改由其他護理部或醫護人員支援，「但這些單位原本該有的人力誰來補？」這就是醫療量能被壓縮下的狀況。

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