連6天破萬！這類人不值得快篩又PCR　醫：要用在刀口上

記者陳俊宏／綜合報導

3日新增2萬3102例本土確診，也是連6天破萬，許多人塞爆醫院急診做PCR。對此，台大感染科前醫師林氏璧表示，輕症不值得你又要快篩又要PCR，現在最重要是PCR要用在刀口上，這麼多的輕症不能影響到未來開始出現比較多的確診老人家，不能排擠到他們。

林氏璧3日在《有話好說》節目提到，這兩周每天PCR大概做6、7萬，衛福部長陳時中最近常說，力量全開可以做到一天19萬，「我個人覺得在Omicron確診海嘯來的時候，就算一天把前線辛苦的醫檢師操到19萬，其實我覺得沒有解決問題，沒做到很好的『輕症有效管理』。」

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▲▼林氏璧認為，輕症不值得你又要快篩又要PCR，現在最重要是PCR要用在刀口上。（圖／記者李毓康攝、林悅翻攝）



林氏璧說，輕症不值得你又要快篩又要PCR，現在最重要是PCR要用在刀口上，不是操到19萬就解決，這麼多的輕症不能影響到未來開始出現比較多的確診老人家，不能排擠到他們。

「我可以想像的情況是做到19萬，大家好辛苦，實驗室忙翻了，你覺得這PCR結果會幾天出來」，林氏璧認為，搞不好3、4天才出來，這在去年5月發生過，這在今年初的香港發生過，完全緩不濟急，那些老人家不能等，他們要5天內診斷拿到藥物，才來得及把病毒量壓下來，其他輕症年輕人、沒風險因子的人沒關係。

林氏璧指出，現在重點不是PCR做得不夠多，而是如何做好「輕症有效管理」。節目主持人說，「我們現在不是PCR做得不夠多，而是輕症做得太多」。林當場笑出來，直呼「沒錯」。

為了控制PCR量能，中央宣布快篩陽性者才能做PCR；而針對居家檢疫和居家隔離者快篩陽性視同確診，是否會在5月中就開始實施？指揮中心指揮官陳時中今天（4日）鬆口表示，有這可能性。