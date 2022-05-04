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日增確診直逼3萬例！林右昌拋3條救命線　盼疫情「軟著陸」

記者郭世賢／基隆報導

中央流行疫情指揮中心今（4日）公布新增28420本土個案，對此基隆市長林右昌今（4日）在市議會定期會，對於基隆確診數佔人口比例高部分，答詢時強調，「這是我們選擇正面面對疫情，落實篩檢的結果」，並建請中央提高疫苗施打率、維護醫療量能、提供抗病毒藥物，提出3條救命線降落傘，相信台灣一個半月後就能「軟著陸」安全降落。

▲基隆市長林右昌,議會。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

讓疫情「軟著陸」的安全降落的降落傘三條救命線，林右昌提出三點表示，1、提高疫苗施打率：基隆市第1、2、3劑施打率都已經是本島最高；2、維護醫療量能：這個中央一直都在推動，輕、中、重症分流，不讓醫療崩潰；3、提供抗病毒藥物使用：中央已經將抗病毒特效藥下放地方專責醫院與核心藥局，未來基層診所醫師，可以開抗病毒藥物，讓民眾到核心藥局取藥。

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林右昌表示，3月初基隆市配合中央「類普篩」，因為怕篩出巨大確診量，所以沒有其他縣市長要做，只有我選擇面對，因為這是台灣要走向世界接軌，開放邊境必走的過程。結果我們的推動給了中央信心，更讓原本規劃「以快篩取代PCR」政策構想有了參考基礎，讓台灣防疫工作可以往下一步走，證明我們走在正確的道路上，讓民眾使用快篩的經驗，

林右昌說，清零是前一個階段防疫作為，一個都不能放過，但Omicorn病毒傳播急速，防疫手段要改為「精準疫調」與「擴大匡列」，找出病毒源頭「溯源把感染源抓出來」，基隆市在一個月內用20萬劑快篩，加上PCR篩檢超過11萬人次（超過30％全市人口）徹底執行篩檢。

林右昌表示，現在正進入到與病毒共存階段，要達成社會群體免疫，如陳時中部長所說，總人口15%到20%的自然染疫，及大家都打完疫苗3劑形成疫苗保護力，用基隆市總人口36.6萬人來計算，要達到15%人口自然染疫的話，要有5萬4900人染疫，17.5%的話是6萬4000人，20%的話是7萬3200人。到昨天為止，基隆市1天篩檢量將近4000人次，累計確診人數是8347人，與台北市差不多，確診人數是真實呈現。

林右昌最後語重心長說，現在全台已突破了2萬例，我們從幾百例要變成1萬例，時間可能會比較長，但從一萬例變成兩萬例時，速度就會加快。每天的疫情及確診人數都有可能會有變化，每天都要管控，應該都還在中央預期的範圍內，希望在醫療專家團隊的指導下，我們能穩健地走完防疫最後一哩路，以最低的社會成本，安全「軟著陸」！

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