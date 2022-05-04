屏東+428！校園群聚持續燒…124班停課　12萬快篩試劑緊急到貨

▲學童校園疫苗施打 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(4)日新增428例本土確診個案，以家庭及校園群聚為主，此外，為儲備充足快篩量能，縣府預先採購13萬劑家用快篩試劑備用，已到貨12萬劑，剩餘陸續配送中，再加上近期中央撥配的4萬6000劑試劑，目前縣內針對居家照護的確診者、居隔者需用的快篩試劑數量充足，請民眾不用擔心。

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而6-11歲學童校園疫苗施打，今日校園疫苗施打5校，計有195名學生接種，施打狀況均良好，沒有異常。縣府表示，若未及於校園集中施打疫苗，將於5月14日上午8：30至11：30縣內33鄉鎮市衛生所增加開設兒童疫苗門診施打疫苗，家長可帶孩童就近前往施打。



縣府統計截至5月4日，居家隔離現管人數294人，解除隔離259人，無違反居家隔離規範者。5歲以下確診累計共119例，36例解隔離，無重症。

確診個案分布區域：屏東市169案，東港鎮31案，萬丹鄉28案，潮州鎮25案，新園鄉23案，恆春鎮20案，內埔鄉19案，鹽埔鄉15案，長治鄉11案，里港鄉11案，林邊鄉10案，九如鄉9案，泰武鄉6案，來義鄉6案，麟洛鄉6案，春日鄉5案，萬巒鄉5案，琉球鄉5案，佳冬鄉4案，崁頂鄉3案，高樹鄉3案，竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、三地門鄉、南州鄉各2案，以及滿州鄉、車城鄉、牡丹鄉、瑪家鄉各1案。

全校暫停實體課程校數有4校30班：烏龍國小、墾丁國小、廣安國小、後庄國小。部分班級暫停實體課程校數：47校94班，包括屏東高工、屏東女中、東港海事、恆春工商、潮州高中、東新國中、新園國中、滿州國中、長治國中、光春國中、塔樓國小、新圍國小、僑勇國小、潮昇國小、凌雲國小、唐榮國小、麟洛國小、光華國小、東勢國小、瑞光國小、忠孝國小、內獅國小、民生國小、屏東高中、恆春國中、車城國中、東興國小、恆春國小、長樂國小、勝利國小、新園國小、鹽州國小、和平國小、潮州國小、東光國小、大同國小、東寧國小、信義國小、復興國小、東隆國小、東港國小、明正國中、民生家商、東港高中、鶴聲國小、崇蘭國小、鹽埔國小。