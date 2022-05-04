彰化今飆增312例　衛生局長籲：下周恐破千...要有流感化準備

▲彰化5月4日新增312本土案例。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

疫情持續延燒，中央流行指揮中心公布今天新增28,420例本土病例，彰化縣今天新增312例確診，衛生局長葉彥伯表示，下周要有破千的準備，但可以想像疫情漸漸走向流感化，生病就回家休息，Omicron感染者7成無症狀，2成5輕症，非高風險個案、無症狀、免採檢，保全醫療量能。

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葉彥伯表示，依據彰化確診趨勢圖分析，接下來這幾天將會破500例，下周將會破千例，這是全國一致的趨勢，要有流感化的準備，現在希望CPR不要佔據到醫療急診量能，用快篩來做分流，快篩陽性才做PCR，沒有症狀也不需要作開篩，特殊高風險才會另作專案處理。

葉彥伯進一步指出，中央已經於5月3至6日撥發上萬劑抗病毒藥物，將由12家專責醫院及2家核心藥局將抗病毒藥劑負責配送，針對65歲以上長者、慢性病患、肥胖和免疫功能不全或其他重症風險者等使用，目前彰化縣內65歲以上長者確診，抗病毒藥物使用未達2成，將建議醫院團隊，加強評估住院高風險個案使用。早期治療，再辦理出院。

葉彥伯也進一步指出，確診兒童，如果發燒超過48小時，退燒後持續活動不佳，持續性嘔吐等，得安排外出就醫，若出現抽搐、意識不佳、呼吸困難或胸凹現象，唇色發白發紫等，請撥119或緊急由同住親友送醫。

葉彥伯指出，「重症清零輕症控管」，彰化縣雖然個案數持續增加，有破千人的準備，依據國外統計，Omicron7成無症狀、重症佔0.2%，只有4%需要住院，2成5輕症，非高風險個案，無症狀免採檢，為保全醫療量能，經過疫情調查先對接觸者採檢，再將輕重症做分流，輕者居家照護，重症者住院治療。

葉局長說，這波疫情有一個很大的特色，青壯年族群幾乎占6到7成，原因是感染的途徑先從社交場所得到後，把病毒帶回家，傳染給孩子，小孩到學校再傳染給同班同學。目前最應關切的是65歲以上長者，是重症的高風險族群，雖然只有佔大約7%，但還是要高度警戒。