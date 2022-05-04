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金門+20！居家照護關懷中心明啟動　縣府發布人員召募令

記者林名揚、莊智勝／金門報導

指揮中心宣布今(4日)全台新增本土2萬8420例，金門今增20例，累計來到118例，目前尚有63例收治中，均為無症狀或輕症，。另經衛生局疫調，密切接觸者匡列居家隔離者45人，解除居家隔離53例，目前居家隔離56例。由於金門疫情有擴大趨勢，縣府也發布人員招募令，號召鄉親為守護家園貢獻一己之力。

▲▼0504金門,楊鎮浯。（圖／金門縣府提供）

▲金門縣長楊鎮浯。（圖／金門縣府提供）

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金門今新增本土20例，主要案例第一起(K99、K101)為昨(3)日公布K96、K97、K98的同住家人；第二起(K105、K106)為昨(3)日K95的同住家人；第三起K104、K109、K112、K113)為職場群聚案例；第四起(K102、K111、K114)為同住家人群聚；第五例(K115-K117)為同住家人群聚。其中，居隔期間陰轉陽者5人。

針對新增確診者在金足跡，K101包括：5月1日阿瑞斯健身基地、5月2日搭乘08：00交通船至小金門、5月3日搭乘08：00交通船至大金門；K107包括：4月30日榜林圓環車立屋2樓；K109、K112包括：5月1日至3日料羅新村6號工地；K113包括：4月29日搭乘立榮航空13:30臺北往金門航班；K115包括：4月30日風獅爺廣場、5月1日金城體育館、5月3日山外郵局；K116包括：4月30日風獅爺廣場、5月1日金城體育館；K117包括：5月1日金城體育館。

▲▼0504金門,楊鎮浯。（圖／金門縣府提供）

▲▼0504金門,楊鎮浯。（圖／金門縣府提供）

▲▼0504金門,楊鎮浯。（圖／金門縣府提供）

縣府指出，各縣(市)每日的確診數，依中央的認定原則，有時按居住地，有時則採足跡發生地，縣府基於確診者足跡公布所需，是採取發病者是否在金門活動為認定原則，以防疫從嚴為最高原則，故本縣公布的案例數可能會與中央公布數會有差異。

今(4)日縣府已啟動設置於警光會館廣場的PCR採檢站，該採檢站係為分流部立金門醫院之人流，凡匡列居隔者由衛生局通知，快篩陽性者應攜帶使用過的家用快篩試劑至現場，採免掛號、免排隊、上午採檢、隔日檢驗報告發送到健康存摺方式服務，每次採檢時間約2至3分鐘。今(4)日上午已採檢53人，PCR結果均為陰性。

近期疫情訊息變化迅速，為了維持醫療的能量與不影響鄉親就醫的權益，並將規劃分流收治：即無症狀或輕症確診民眾於家中居家照護，中、重症收治於專責醫院。縣府表示，因應各項防疫資訊、措施更動快速，讓鄉親更即時掌握相關資訊與訊息，明(5)日將啟動「居家照護關懷中心」，提供「生活關懷」、「健康照顧」與「疫情諮詢」等服務，有需求的鄉親撥打1999專線，即可轉至對接服務窗口。

另一方面，縣府也將進行人員招募，號召鄉親們共同為守護家園貢獻一己之力。退休教職人員洽詢專線：縣府人事處082-325540；志工團隊洽詢專線：縣府社會處082-373292；校護與退休醫護人員洽詢專線：衛生局082-330697轉醫事科。

▲▼0504金門,楊鎮浯。（圖／金門縣府提供）

再次呼籲鄉親，未完整接種疫苗的鄉親儘快接種，並減少非必要的跨區域性移動、參與集會、餐聚及大型活動，宴席不得逐桌敬酒敬茶，用餐盡量採用外帶方式，落實手部衛生、咳嗽禮節，以及佩戴口罩等個人防護措施，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲▼0504金門,楊鎮浯。（圖／金門縣府提供）

▲▼0504金門,楊鎮浯。（圖／金門縣府提供）

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