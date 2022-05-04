見「1類人」排隊瘋搶快篩！　上班族氣炸：真正需要的人買不到

▲大批民眾排隊等待購買快篩試劑。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

家用快篩試劑自4月28日開放民眾實名制購買，藥局門口每天都聚集搶買人潮，一名網友表示，工作需要用到快篩，女兒上學也要用快篩，早上上班前到藥局購買，就看到大排長龍的場景，幾乎都是老人家居多，還要上班的他只好放棄，下班後快篩就已賣光，就連自費也剩沒多少，「難道聽到缺貨就非買不可嗎？」

原PO在臉書「爆怨2公社」發文，只要公司裡有同事確診，就要自行快篩，才可以到公司上班，女兒禮拜一回學校上課也要快篩，早上上班前想到藥局買快篩，結果外面排滿人潮，「幾乎都老人家居多，藥局還沒開門人數早就排滿，還要上班的我還是得放棄」。

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中午下班後，藥局表示公費已賣完，自費的也沒剩下多少，為了可以繼續上班生活，他坦言，「我寧願自費也不願一直沒確診排到確診，我也沒有買很多，因為我知道跟我一樣需要的人很多，一樣不想排隊的更多」。

▲礙於要上班，原PO無法排隊買快篩。（圖／翻攝自FB爆怨2公社）

他透露，自己也有買防疫保單，但只是想要買個平安，「花錢買防疫保單只是打水漂，浪費錢也沒關係，難道聽到缺貨就非買不可嗎？難道就那麼希望自己會染疫嗎？真是夠了！」

貼文一出，引起網友討論，「我們也是被匡列需要購買，一堆老人家只是排備用，等排到我們就已經沒貨了」、「那些老人就是愛排隊」、「就不知道到底要搶什麼，真的無言」。不過也有網友認為是政府沒做好配套，不應該責怪排隊的民眾，「年輕人要上班，不是請家裡老人去排，難不成叫家裡的寵物去排？」