確診收不到簡訊！1萬筆資料回報不到400　黃珊珊嘆：開不出居隔單

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確診沒收到簡訊！1萬筆資料回報不到400　黃珊珊嘆：開不出居隔單

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、蔡炳坤29日主持北市防疫記者會。（圖／北市府提供）

▲台北副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

記者杜冠霖／台北報導

中央確診自主疫調回報系統5月1日上路，對此，台北副市長黃珊珊表示，上週台北市的自動回報系統收到近一萬筆回報資料，1日改為中央系統以後，回報到台北市的資料共計不到400筆，造成確診民眾與區級關懷中心的衝突，「拜託大家給基層同仁多一點鼓勵，他們真的很想把每個人都照顧好，但是量大資料不齊，是我們每天的惡夢！」

黃珊珊指出，快篩陽與PCR檢測陽性，請務必依照中央簡訊主動回報相關資料及接觸史，這幾天區級關懷中心的電話最多的反應是：「確診卻沒收到上傳自主回報的簡訊」，這真的是大問題，這些名單問題，「我們也已經反映了一個星期，到現在還沒獲得解決。」

黃珊珊表示，上週台北市的自動回報系統收到近一萬筆回報資料，1日改為中央系統以後，回報到台北市的資料共計不到400筆，造成確診民眾對區級關懷中心及健康服務中的誤會與衝突。

對於法傳系統塞車，黃珊珊嘆，自己在第一線打仗，真的心疼確診者，也心疼同仁們，拜託大家給基層同仁多一點鼓勵，「他們真的很想把每個人都照顧好，但是量大資料不齊，是我們每天的惡夢！」

黃珊珊解釋，PCR檢測是健保系統，法傳系統抓健保資料，可能抓到的是民眾很久很久以前留的資料而非最新的地址電話，所以根本沒有傳簡訊給確診者，造成確診者沒法主動回報，更無法通報密切接觸的同住家人是誰，當然沒辦法自動開立居家隔離通知書，「我想各地方政府現在都有一樣的痛苦經驗！」

黃珊珊呼籲，如果民眾確診（PCR陽性），卻沒有收到自主回報的簡訊，有可能就是中央系統中電話號碼資料不正確，可以主動通報1922，最好是在做PCR檢測的時候主動向醫院說明手機號碼，以確保順利取得中央系統的簡訊，因為這次中央簡訊是限定確診者一次性回報，別人無法代勞，地方政府也無法修改。

對於簡訊回傳問題，指揮中心上月提醒，民眾投保時健保署雖然有當時投保資料，但資料可能比較舊，務必請民眾去醫院或採檢站採檢時務必留下手機，以利簡訊發送。

對於疫情狀況，黃珊珊嘆，每天都有新狀況，每天都要解決問題，因為，明天又會有新問題。今天，車來速上線，各大醫學中心也加入快篩陽急門診綠色通道，還是那句話，「有症狀先快篩，快篩陽才做PCR」，請大家務必注意自身安全。

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