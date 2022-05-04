　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

社交距離APP「會監控我在哪？」　12大QA看懂！確診按5步驟傳資料

▲▼ 社交距離APP（圖／記者劉維榛攝）

▲台灣社交距離APP。（圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

簡訊實聯制已正式退場，取而代之的是「台灣社交距離APP」，不過，近來卻有不少民眾抱怨手機耗電，甚至質疑是否有效？對此，《ETtoday新聞雲》也整理出常見的QA，提供給讀者參考。

關於APP

[廣告]請繼續往下閱讀...

1、會被監測所在位置嗎？

此APP由台灣人工智慧實驗室開發，為行政院及衛福部疾管署合作的防疫APP，以「保護隱私且尊重使用者意願」為最高原則，不必註冊，也不會上傳任何個人資料，僅是為了讓使用者即時掌握與確診者接觸的情形。

疾管署也指出，此APP對隱私的保障優於歐盟的一般資料保護規範（GDPR），不會擷取使用者資訊，也無個人資料上傳，僅透過藍牙訊號強弱來計算使用者間的距離，不會追蹤使用者所在的位置資訊，也非足跡追蹤。

至於APP無定位功能，為何有些使用者仍需開啟GPS？其實是因為 Android 10 以下的版本，藍牙偵測裝置位置功能被包含在手機位置資訊設定內， 此為Android系統限制。

2、使用此APP會更耗電？

啟用藍牙功能確實會較為耗電，不過此與使用藍牙外接設備的耗電量相似。

3、藍牙距離偵測精準度高嗎？

藍牙是透過訊號強弱來判斷距離，原則上距離1、2公尺內可準確判斷，不過，若訊號傳輸路徑有任何實體障礙物，則可能產生干擾。

4、別人會知道我是誰嗎？

APP是透過藍牙技術紀錄接觸對象去識別化資料，該去識別化資料是由使用者手持裝置每15分鐘自動生成一個隨機、不可回溯、無法還原的雜湊值（Hashed ID/隨機 ID），每一次的隨機ID均不同。

為了保護個人隱私，使用者無法查詢上述紀錄，而與其他使用者的互動資料也不會上傳至任何雲端服務。此外，隨機ID僅會保留14天，過期的資料會自動從手持裝置中刪除。

5、確診者上傳數量若不足，安裝此APP還有用嗎？

有越多人安裝使用，便能留下彼此的接觸紀錄，當確診者上傳接觸資料後，即可比對提示。為了達到此APP的防疫效果，指揮中心表示將持續宣導並鼓勵民眾安裝使用，同時也會協助確診者上傳接觸資料，讓防疫作業擴及到更深廣的面向。

▲▼台灣社交距離APP。（圖／記者曾筠淇攝）

▲越多人下載此APP，便能達到更好的防疫效果。（示意圖／記者曾筠淇攝）

關於確診者

6、如果確診了，別人會知道我的個資嗎？

為了尊重個人使用意願於隱私，使用者若接獲通知為確診者時，衛生單位會主動詢問分享意願，由確診者決定是否上傳手持裝置內的隨機ID。由於上傳的是隨機ID，因此接收到接觸通知的使用者並無法得知接觸對象或確診者的個人相關資訊，僅顯示「曾與確診者接觸」的示警訊息。

此外，疾管署也表示，所有上傳資料僅會在該署伺服器內保存10天，期間所有安裝該APP的手持裝置將自動從伺服器下載該資料並進行接觸比對，而該資料也將於10天後從伺服器中刪除。

7、確診者要如何自行上傳資料？

Step1：使用者確診且同意上傳手持裝置內的隨機ID
Step2：點按APP的「確診者上傳隨機ID」功能
Step3：按下「索取驗證碼」並輸入手機號碼驗證
Step4：接收系統發送之簡訊
Step5：將簡訊內的「日期區間」及「驗證碼」輸入至上傳隨機ID頁面並送出

倘若遲遲未收到系統發送之簡訊（Step4），請聯繫現居地方衛生機關，由衛生機關給予「日期區間」及「驗證碼」，以上傳至隨機ID頁面。

關於接觸者

8、接觸資料會保存多久？

資料僅儲存於個人手持裝置端14天，政府與開發端都不會儲存個資。

9、要如何得知接觸情形？

當使用者接獲通知為確診者後，衛生單位便會主動詢問分享意願，由使用者自主決定是否同意上傳手持裝置內的隨機ID。當確診者上傳資料後，APP會於第一時間通知曾與確診者接觸的人員，而符合告警條件（如曾與確診者於2公尺內接觸2分鐘）的用戶，裝置會出現APP告警畫面，並由用戶自主向衛生單位通報。

10、收到接觸通知示警訊息要怎麼辦？

►若完全沒出現任何症狀：請落實「自我健康監測」。
►若出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀：可透過快篩試劑檢測，若為陽性，請立即戴醫用口罩就醫，前往醫院時避免搭乘大眾運輸交通工具。

11、每天收到「比對無接觸」是什麼意思？

APP會定時比對確診者上傳的資料，比對出相關接觸者會出現告警訊息提示；若未比對到，則會出現「比對無接觸」的資訊，僅供使用者知道比對結果。

12、接觸通知示警的訊息會維持多久？可以提前解除嗎？

在最後接觸日期之後的14天內會持續維持示警畫面，期滿會自動停止，目前沒有提前解除示警機制。

▲▼台灣社交距離APP。（圖／記者曾筠淇攝）

▲使用者可查看「每日接觸狀況」。（圖／記者曾筠淇攝）

事實上，「台灣社交距離APP」可免費下載，不需額外花費，民眾可於APP StoreGoogle Play（可點按下載）搜尋下載。開啟APP後，按照指示啟動「接種通知功能」設定即可，將APP關閉後，仍會在背景持續運作並正常執行；唯未啟動「接觸通知功能」才會讓APP無法正常執行。

1. iOS：支援 iPhone 6s、6s Plus 及其後型號（需更新至 iOS 13.7以上）。
2. Android：支援 Android 6.0 及其後型號。

而打開APP後，首頁會顯示一直在跑的時間條，其主要是為了方便使用者確認APP是否有正常運作。

►機+酒3天6288元！澎湖花火節20周年必去

ET快訊
全台多地爆停電意外！　台電回應了
「電子圍籬」要退場了！陳時中：這週找地方政府談
14天後APP才通知「接觸確診者5分鐘」！　網點3巨雷
快篩實名制「7攻略一次看」　搶不到還有11通路可買！
「這類人」不值得快篩又PCR！　醫：要用在刀口上
鄭州突宣布封城一周！　富士康最新聲明曝
名店第一槍！「阿霞飯店」宣布停止內用　老闆：命只有1條
美國升級台灣警示「比大陸危險」！　陳時中回應了
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台大醫：別再說快篩正確率90%↑！示警「2種人驗陰」也要PCR

兒童疫苗打不打「問3題就能決定」！前台大醫：選不出來可這樣做

社交距離APP跳通知　「一天接觸30小時」全場愣：超過24是哪招

「電子圍籬」也要退場了！陳時中：這週找地方政府談

滯留型梅雨鋒面要來了？　最新資料出爐

快訊／單日確診續破2萬？拚6月「半解封」　陳時中14:00說明

確診生亂象「睡地下室、廚房」　教長：協助入住檢疫所或防疫旅館

今起「雨神遠離」回暖放晴！到這天鋒面＋東北風再襲轉雨

2女兒接種兒童莫德納　媽曝3天3副作用「全程無發燒」

14天後才通知「接觸確診者5分鐘」　網點名3巨雷：3+4都過了

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

「念經濟系...經濟能力會好？」　廖老大點關鍵：17歲決定未來

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演！　知情人曝片場爭議：沒人敢批評他

劉畊宏進辰亦儒健身直播間　連刷禮物「花火.火箭」抖內

篠崎泫「12秒片遭疑走光」驚冒陰影！ 認內衣露餡...崩潰：誰會長這麼歪

爽停紅線30mins被騎士提醒　駕駛反嗆：現在已不能檢舉

酒駕單車爸停路中被撞飛　送醫5天不治...留下1女兒

台大醫：別再說快篩正確率90%↑！示警「2種人驗陰」也要PCR

兒童疫苗打不打「問3題就能決定」！前台大醫：選不出來可這樣做

社交距離APP跳通知　「一天接觸30小時」全場愣：超過24是哪招

「電子圍籬」也要退場了！陳時中：這週找地方政府談

滯留型梅雨鋒面要來了？　最新資料出爐

快訊／單日確診續破2萬？拚6月「半解封」　陳時中14:00說明

確診生亂象「睡地下室、廚房」　教長：協助入住檢疫所或防疫旅館

今起「雨神遠離」回暖放晴！到這天鋒面＋東北風再襲轉雨

2女兒接種兒童莫德納　媽曝3天3副作用「全程無發燒」

14天後才通知「接觸確診者5分鐘」　網點名3巨雷：3+4都過了

台大醫：別再說快篩正確率90%↑！示警「2種人驗陰」也要PCR

1歲兒快篩陽高燒40.6度：血氧掉到92！　小煜警示「必備3救命物資」

陪參加前女友婚禮！白目男友一句話…蘿莉塔氣哭「直接衝出會場」

123全國聯拍日　屏東執行分署動產喊價熱絡拍定率衝8成5

初代台灣設計師潘黛麗辭世享壽72歲　早年站上巴黎舞台接軌世界

兒童疫苗打不打「問3題就能決定」！前台大醫：選不出來可這樣做

猜中重量「波士頓龍蝦免費吃」　火鍋店5／8前三人同行也享半價優惠

社交距離APP跳通知　「一天接觸30小時」全場愣：超過24是哪招

李灝宇太火燙！連8場敲安　打回2分包辦球隊得分

「電子圍籬」也要退場了！陳時中：這週找地方政府談

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

生活熱門新聞

6天破9.6萬例　醫籲快做這件事：身邊很快有許多確診

台南毒父虐嬰！網狂Tag連千毅　他5字回應了

孫生女友脫了！　剩「情趣內衣」

快訊／新北永和深夜傳「巨大爆炸聲」瞬間停電　住戶傻：超可怕

全場認證1神片「不敢再看第二遍」！

臉上有「6特徵」恐是家暴男

台灣何時半解封？　全面「免居隔」時間點曝光

男大生改名「高價鮭魚」1年仍不後悔　2天賺11萬甩鈔票

今有雨！下波全台連下2天　鋒面來襲時間曝

遭指「為疫情失守下台」　陳時中罕見動怒！

他轟1族群狂囤快篩劑！網曝缺貨主因

美升級台灣旅遊警示「比大陸危險」　陳時中回應

台南疫情發燒！「阿霞飯店」宣布停止內用

台鐵五一停駛「沒人崩潰」！網曝關鍵原因

更多熱門

相關新聞

2女兒接種兒童莫德納　媽曝3天副作用

2女兒接種兒童莫德納　媽曝3天副作用

兒童莫德納5月2日起各縣市陸續開放施打，一名媽媽在開打首日讓2名分別為8歲、10歲的女兒接種，並在臉書PO文記錄這3天的副作用，全程都沒有發燒，打完24小時出現疲憊感、腹瀉、手痛，到今日（4日）不適症狀只剩下一點點手臂痠痛，活動力都很正常。

1類人瘋搶快篩　上班族氣炸：真正需要的人買不到

1類人瘋搶快篩　上班族氣炸：真正需要的人買不到

法傳系統大塞車！1萬筆回報收不到400筆　黃珊珊嘆：沒辦法開居隔單

法傳系統大塞車！1萬筆回報收不到400筆　黃珊珊嘆：沒辦法開居隔單

528間昆山台企完成疫後復工 緯創、仁寶分類追蹤員工身體狀況防疫

528間昆山台企完成疫後復工 緯創、仁寶分類追蹤員工身體狀況防疫

確診回報系統懶人包！當心拒填罰30萬

確診回報系統懶人包！當心拒填罰30萬

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情新冠肺炎台灣社交距離APP疾管署衛福部

讀者迴響

熱門新聞

6天破9.6萬例　醫籲快做這件事：身邊很快有許多確診

直擊陳芳語「激吻樂團鼓手」！

新郎跪拜女方家長　驚見「神級丈母娘」嚇歪

台南毒父虐嬰！網狂Tag連千毅　他5字回應了

以為只是肩頸僵硬…女星老公突暈倒！才知竟是腦瘤

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演

孫生女友脫了！　剩「情趣內衣」

勾惡預告發最終聲明　「正面回應所有質疑」：全都來吧！

台南男嬰遭父親虐打！理由讓全網氣炸

王世堅大讚柯文哲　防疫「3點做對了」

快訊／新北永和深夜傳「巨大爆炸聲」瞬間停電　住戶傻：超可怕

全場認證1神片「不敢再看第二遍」！

台南虐童案！狠父疑暴打嬰被收押

臉上有「6特徵」恐是家暴男

《玩命關頭10》導演氣到摔門走人

更多

最夯影音

更多
鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？
林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

「念經濟系...經濟能力會好？」　廖老大點關鍵：17歲決定未來

「念經濟系...經濟能力會好？」　廖老大點關鍵：17歲決定未來

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面