社交距離APP「會監控我在哪？」　12大QA看懂！確診按5步驟傳資料

▲台灣社交距離APP。（圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

簡訊實聯制已正式退場，取而代之的是「台灣社交距離APP」，不過，近來卻有不少民眾抱怨手機耗電，甚至質疑是否有效？對此，《ETtoday新聞雲》也整理出常見的QA，提供給讀者參考。

關於APP

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1、會被監測所在位置嗎？

此APP由台灣人工智慧實驗室開發，為行政院及衛福部疾管署合作的防疫APP，以「保護隱私且尊重使用者意願」為最高原則，不必註冊，也不會上傳任何個人資料，僅是為了讓使用者即時掌握與確診者接觸的情形。

疾管署也指出，此APP對隱私的保障優於歐盟的一般資料保護規範（GDPR），不會擷取使用者資訊，也無個人資料上傳，僅透過藍牙訊號強弱來計算使用者間的距離，不會追蹤使用者所在的位置資訊，也非足跡追蹤。

至於APP無定位功能，為何有些使用者仍需開啟GPS？其實是因為 Android 10 以下的版本，藍牙偵測裝置位置功能被包含在手機位置資訊設定內， 此為Android系統限制。

2、使用此APP會更耗電？

啟用藍牙功能確實會較為耗電，不過此與使用藍牙外接設備的耗電量相似。

3、藍牙距離偵測精準度高嗎？

藍牙是透過訊號強弱來判斷距離，原則上距離1、2公尺內可準確判斷，不過，若訊號傳輸路徑有任何實體障礙物，則可能產生干擾。

4、別人會知道我是誰嗎？

APP是透過藍牙技術紀錄接觸對象去識別化資料，該去識別化資料是由使用者手持裝置每15分鐘自動生成一個隨機、不可回溯、無法還原的雜湊值（Hashed ID/隨機 ID），每一次的隨機ID均不同。

為了保護個人隱私，使用者無法查詢上述紀錄，而與其他使用者的互動資料也不會上傳至任何雲端服務。此外，隨機ID僅會保留14天，過期的資料會自動從手持裝置中刪除。

5、確診者上傳數量若不足，安裝此APP還有用嗎？

有越多人安裝使用，便能留下彼此的接觸紀錄，當確診者上傳接觸資料後，即可比對提示。為了達到此APP的防疫效果，指揮中心表示將持續宣導並鼓勵民眾安裝使用，同時也會協助確診者上傳接觸資料，讓防疫作業擴及到更深廣的面向。

▲越多人下載此APP，便能達到更好的防疫效果。（示意圖／記者曾筠淇攝）

關於確診者

6、如果確診了，別人會知道我的個資嗎？

為了尊重個人使用意願於隱私，使用者若接獲通知為確診者時，衛生單位會主動詢問分享意願，由確診者決定是否上傳手持裝置內的隨機ID。由於上傳的是隨機ID，因此接收到接觸通知的使用者並無法得知接觸對象或確診者的個人相關資訊，僅顯示「曾與確診者接觸」的示警訊息。

此外，疾管署也表示，所有上傳資料僅會在該署伺服器內保存10天，期間所有安裝該APP的手持裝置將自動從伺服器下載該資料並進行接觸比對，而該資料也將於10天後從伺服器中刪除。

7、確診者要如何自行上傳資料？

Step1：使用者確診且同意上傳手持裝置內的隨機ID

Step2：點按APP的「確診者上傳隨機ID」功能

Step3：按下「索取驗證碼」並輸入手機號碼驗證

Step4：接收系統發送之簡訊

Step5：將簡訊內的「日期區間」及「驗證碼」輸入至上傳隨機ID頁面並送出

倘若遲遲未收到系統發送之簡訊（Step4），請聯繫現居地方衛生機關，由衛生機關給予「日期區間」及「驗證碼」，以上傳至隨機ID頁面。

關於接觸者

8、接觸資料會保存多久？

資料僅儲存於個人手持裝置端14天，政府與開發端都不會儲存個資。

9、要如何得知接觸情形？

當使用者接獲通知為確診者後，衛生單位便會主動詢問分享意願，由使用者自主決定是否同意上傳手持裝置內的隨機ID。當確診者上傳資料後，APP會於第一時間通知曾與確診者接觸的人員，而符合告警條件（如曾與確診者於2公尺內接觸2分鐘）的用戶，裝置會出現APP告警畫面，並由用戶自主向衛生單位通報。

10、收到接觸通知示警訊息要怎麼辦？

►若完全沒出現任何症狀：請落實「自我健康監測」。

►若出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀：可透過快篩試劑檢測，若為陽性，請立即戴醫用口罩就醫，前往醫院時避免搭乘大眾運輸交通工具。

11、每天收到「比對無接觸」是什麼意思？

APP會定時比對確診者上傳的資料，比對出相關接觸者會出現告警訊息提示；若未比對到，則會出現「比對無接觸」的資訊，僅供使用者知道比對結果。

12、接觸通知示警的訊息會維持多久？可以提前解除嗎？

在最後接觸日期之後的14天內會持續維持示警畫面，期滿會自動停止，目前沒有提前解除示警機制。

▲使用者可查看「每日接觸狀況」。（圖／記者曾筠淇攝）

事實上，「台灣社交距離APP」可免費下載，不需額外花費，民眾可於APP Store或Google Play（可點按下載）搜尋下載。開啟APP後，按照指示啟動「接種通知功能」設定即可，將APP關閉後，仍會在背景持續運作並正常執行；唯未啟動「接觸通知功能」才會讓APP無法正常執行。

1. iOS：支援 iPhone 6s、6s Plus 及其後型號（需更新至 iOS 13.7以上）。

2. Android：支援 Android 6.0 及其後型號。

而打開APP後，首頁會顯示一直在跑的時間條，其主要是為了方便使用者確認APP是否有正常運作。