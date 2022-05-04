打3劑疫苗無慢性病！22歲閨蜜「確診重症去世」　她淚崩：下輩子見

記者施怡妏／綜合報導

國內本土疫情單日確診數每天創新高，中重症以及死亡人數也持續增加，一名女網友難過表示，22歲的閨蜜打了3劑疫苗，怎料1日卻因染疫而過世了，原因是「確診重症引起併發症」，4月25日兩人還有聊天傳訊息，一切發生得太突然，讓她很崩潰，「說好要當我婚禮的伴娘，還說要一起去挑婚紗」。





▲閨蜜送急診，經過搶救後仍宣告不治。（示意圖／記者李毓康攝）

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女網友在Dcard上發文，來台北的這幾年，認識一個很好的女生朋友，4月25日兩人還有互傳訊息，沒想到3日透過好友家人的IG限動，得知對方在1日中午過世了，「是確診重症引起併發症，送了急診、經過搶救還是走了」。

她難過大哭，「真的沒想過身邊最好的閨蜜，居然會因為確診而重症離世」，而且閨蜜3劑疫苗都打滿了，沒想到竟然會發生這樣的事，「她之前還跟我炫耀她比我還早打第三劑」。原PO透露，本來5月要 一起去拍閨蜜婚紗照，還說好結婚要邀對方當伴娘的，「只告訴大家，愛真的要及時」。

▲閨蜜已打滿3劑疫苗，且無慢性病。（示意圖／記者李毓康攝）

一想到永遠沒辦法再跟閨蜜聊天打鬧，原PO止不住淚水，閨蜜個性活潑開朗、樂觀向上，隨和好相處的人，「她還那麼年輕，就這樣離開了我的生命中，我卻連最後一面都沒能見到，以後只能在記憶中回憶她，如果可以希望下輩子，妳還能當我的好閨蜜，很開心在短暫的這輩子能夠認識妳，我永遠都不會忘記妳的」。

貼文一出，許多網友安慰原PO，「辛苦了，祈禱她能夠安息，來生也能有更好的未來，原PO也要好好的過生活 連同她的份好好努力」、「有時候人生無常，體質也真的很難講」。有網友好奇問閨蜜的身體狀況，原PO則回應，打滿3劑疫苗且無慢性病，「確診前都很好，活潑亂跳的，還整天發廢文限動逼我看」，因此得知過世消息時非常震驚。

本站稍早報導《快訊／20多歲女「發病到死亡僅6天」 打3劑疫苗、血液細菌培養陰性》，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，她曾打三劑疫苗，無慢性病史，4/26開始發燒腹瀉，家用快篩陽性，晚上到醫院急診採檢PCR，隔天陽性確診並居家照護，4/29日腹瀉未改善，腹痛、嘔吐，119送急診發現血壓不穩，診斷敗血症，收治加護病房，隔天因為病情變化，氧氣需求高，插管接呼吸器，使用瑞德西韋、類固醇，轉送醫學中心加護病房，5/1因為出現心室顫動，急救無效過世。

羅一鈞表示，該名個案從發病到死亡僅有6天，病程比較急速變化的個案，死因為新冠肺炎敗血性休克併多重器官衰竭，先前曾經懷疑合併細菌感染，不過經過血液細菌培養陰性，為20多歲死亡首例。

本文獲得原PO授權引用