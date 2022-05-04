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台南國樂團指揮確診還隱瞞　館內無罩演出2hrs...現場300人傻眼

記者林悅／台南報導台南生活美學館4月30日下午舉辦一場國樂音樂會表演，但4日傳出樂團指揮5月2日身體不適，快篩陽性、PCR確診，但並未在第一時間通報生活美學館，館方事後得知才緊急清消及匡列當天密切接觸者進行自我健康監測中。據了解，該國樂主樂會係在4月30日下午在台南生活美學館演藝廳舉行，國樂團指揮的家人於4月29日確診，指揮進行快篩是陰性，所以4月30日仍出席指揮樂團演出，但5月2日因身體不適，再進行快篩結果陽性，進一步PCR陽性確診。30日的音樂會時間2個小時，團員近60人，因吹

▲台南生活美學館4月30日下午舉辦一場國樂音樂會表演，但傳出樂團指揮演出後身體不適，快篩陽性、PCR確診，館方事後得知緊急清消及匡列疫調。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南生活美學館4月30日下午舉辦一場國樂音樂會表演，但樂團指揮5月2日身體不適，快篩陽性、PCR確診，但是竟然未於第一時間通報生活美學館，館方事後得知，才緊急清消及匡列當天密切接觸者進行自我健康監測中。

據了解，該國樂主樂會係在4月30日下午在台南生活美學館演藝廳舉行，國樂團指揮的家人於4月29日確診，指揮進行快篩是陰性，所以4月30日仍出席指揮樂團演出，但5月2日因身體不適，再進行快篩結果陽性，進一步PCR陽性確診。

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記者林悅／台南報導台南生活美學館4月30日下午舉辦一場國樂音樂會表演，但4日傳出樂團指揮5月2日身體不適，快篩陽性、PCR確診，但並未在第一時間通報生活美學館，館方事後得知才緊急清消及匡列當天密切接觸者進行自我健康監測中。據了解，該國樂主樂會係在4月30日下午在台南生活美學館演藝廳舉行，國樂團指揮的家人於4月29日確診，指揮進行快篩是陰性，所以4月30日仍出席指揮樂團演出，但5月2日因身體不適，再進行快篩結果陽性，進一步PCR陽性確診。30日的音樂會時間2個小時，團員近60人，因吹

30日的音樂會時間2個小時，團員近60人，因吹奏樂器所以不戴口罩，當天觀眾約有2、3百人。因指揮確診後沒有在第一時間通報台南生活美學館，館方4日得知消息後，經向該名指揮查證確認後，緊急進行清消和疫調，30日當天演藝廳上班相關人員，均匡列自我健康監測中。

記者林悅／台南報導台南生活美學館4月30日下午舉辦一場國樂音樂會表演，但4日傳出樂團指揮5月2日身體不適，快篩陽性、PCR確診，但並未在第一時間通報生活美學館，館方事後得知才緊急清消及匡列當天密切接觸者進行自我健康監測中。據了解，該國樂主樂會係在4月30日下午在台南生活美學館演藝廳舉行，國樂團指揮的家人於4月29日確診，指揮進行快篩是陰性，所以4月30日仍出席指揮樂團演出，但5月2日因身體不適，再進行快篩結果陽性，進一步PCR陽性確診。30日的音樂會時間2個小時，團員近60人，因吹

據了解，台南市因每日確診人數持續上升，3日確診人數近500人，所以原本防疫記者會的確診個案足跡公布部分，因人數眾多足跡海量而取消公布，原上在台南市衛生局有披露，現在也看不到，引起民眾抱怨連連，像台南生活美活館得知確診者訊息已差2天，到底會不會成為防疫破口及新的傳播鏈，令館方感到憂心。

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