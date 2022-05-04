台南國樂團指揮確診還隱瞞　館內無罩演出2hrs...現場300人傻眼

▲台南生活美學館4月30日下午舉辦一場國樂音樂會表演，但傳出樂團指揮演出後身體不適，快篩陽性、PCR確診，館方事後得知緊急清消及匡列疫調。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南生活美學館4月30日下午舉辦一場國樂音樂會表演，但樂團指揮5月2日身體不適，快篩陽性、PCR確診，但是竟然未於第一時間通報生活美學館，館方事後得知，才緊急清消及匡列當天密切接觸者進行自我健康監測中。

據了解，該國樂主樂會係在4月30日下午在台南生活美學館演藝廳舉行，國樂團指揮的家人於4月29日確診，指揮進行快篩是陰性，所以4月30日仍出席指揮樂團演出，但5月2日因身體不適，再進行快篩結果陽性，進一步PCR陽性確診。

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30日的音樂會時間2個小時，團員近60人，因吹奏樂器所以不戴口罩，當天觀眾約有2、3百人。因指揮確診後沒有在第一時間通報台南生活美學館，館方4日得知消息後，經向該名指揮查證確認後，緊急進行清消和疫調，30日當天演藝廳上班相關人員，均匡列自我健康監測中。

據了解，台南市因每日確診人數持續上升，3日確診人數近500人，所以原本防疫記者會的確診個案足跡公布部分，因人數眾多足跡海量而取消公布，原上在台南市衛生局有披露，現在也看不到，引起民眾抱怨連連，像台南生活美活館得知確診者訊息已差2天，到底會不會成為防疫破口及新的傳播鏈，令館方感到憂心。