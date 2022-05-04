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藍營控小吃店變生醫公司賣快篩　陳時中：貨到檢驗合格才付款

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

指揮中心緊急向22家廠商採購快篩試劑，但國民黨立法院黨團4日踢爆，其中一家「高登環球生醫有限公司」竟然是資本額200萬的小吃店變身，先前沒有任何醫療專業和相關實績，質疑「中間是否有差價、利益輸送、黑箱作業疑慮？」對此，指揮中心指揮官陳時中回應，「緊急需要時，會以最後交出來東西合不合格為準」，換言之，是交貨審查，檢驗合格15天後才付款。

對於國民黨質疑「小吃店轉身變『生醫公司』利用疫情大賺快篩財？」一事，陳時中今在疫情記者會表示，評論者應把事情看清楚，第一，任何一家大公司都可能賣小東西，而採購又分成兩種，一種是信譽卓著，也就是以前有來往經驗廠商，後續才會繼續往來；但另一種是當情況處在緊急需要時，會以最後交出來的物資和不合格為準。

陳時中說明，疫情期間，任何東西都無法以長期、遠期訂購，所以都會以交貨東西合不合格為準，這次除了一開始羅氏、亞培，有請他們加緊製造，但後來仍發現在疫情高峰可能有不足的情況，因此就現在市場上擁有EUA台灣允許製造相關快篩試劑的廠商一起談判，希望能在5月底前交付符合台灣EUA及效期至少6個月或以上之產品。

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陳時中強調，緊急情況下，進行談判的廠商也有十多家，且採貨到檢驗合格15天後才付款的方式，時間到了，若沒交貨，依舊會有處分，不論公司大小，只要交得出合格的貨即可。

陳時中也說，這次的快篩進口沒有投標，只要符合醫材商資格即可，因為販賣要有醫材商資格，但其他賣什麼「就不甘我們的事情」，第二，要有EUA，第三，要有現貨，或至少5/30有交得出來的貨，加上事後審查通過，且不能延遲交貨，每延遲一段時間，就有處罰規定。

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