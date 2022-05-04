陳甯亞被指偷錢...告元元不起訴　再控16網友霸凌結果出爐

▲陳甯亞因和元元鬧翻後，不勘網路惡言霸凌，控告16網友涉嫌妨害名譽。（資料照／翻攝自IG陳甯亞）

記者劉昌松／台北報導

Rakuten Girls前成員Mia去年與閨蜜元元鬧翻，元元指控Mia偷錢、毀謗，Mia反控元元妨害名譽，結果檢察官查出Mia的確在私人對話中，為了偷錢等事情道歉，認為元元發言並非毫無根據，日前已處分不起訴元元。不過Mia另外還控告16名網友公開質疑她行為不當，難怪當初沒有隊員相挺等言論涉嫌妨害名譽，台北地檢署4日全部不起訴。

元元(本名吳婕安)2020年突然在IG上爆料，稱與Mia(原名陳甯亞)撕破臉，指控Mia會騙錢、不真誠等，立刻引發網友各護其主的爭論，元元後來也曾接受媒體採訪指出，和Mia去泰國玩時，掉了2個總值超過12萬的錢包，事後卻在Mia家看到自己的東西。

▲元元也曾被Mia控告妨害名譽，結果不起訴。（資料照／翻攝自IG／元元）

事件爆發後，Mia離開了Rakuten Girls，控告元元妨害名譽，但檢察官根據元元所提的與Mia和其他人私訊對話紀錄，認為Mia曾經坦承有偷竊等事情，並為此道歉，元元並非憑空杜撰，2021年5月間以雙方都是演藝人員，屬公眾人物，言論容易被社會大眾探知，元元根據網友提供資訊及自身與Mia相處經驗發表言論，與公益有關，因此處分不起訴元元。

另一方面，Mia不堪持續遭到網路霸凌，當年也貼出一段網友以匿名發表的道歉啟事，內容提及網友為了在Dcard刊登貶抑Mia的內容而鄭重致歉，另外16名網友則直接被Mia提告，檢察官調查後認為，Mia與元元屬於公眾人物，2人間的糾紛經媒體報導後，處可受公評之事，網友提出相關意見，無法證明主觀上有檢損他人名譽的惡意，因此給予包括已和解的部分網友，總共16名被告不起訴處分。