快篩吃緊！指揮中心今急送雙北38.5萬劑　累計已配282萬劑給地方

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情嚴重，醫療人力、快篩試劑等量能吃緊，中央流行疫情指揮中心今表示，這段時間已經累計配送282萬2750劑家用快篩給各地衛生局。

發言人莊人祥表示，地方政府需要給居家隔離者快篩試劑，這塊有依照衛生局需求提供，從確診個案到可能衍生接觸者，衛生局都會去統計評估數量，從4/12~5/3再加上今天送的70萬劑，這段時間已經累計送了282萬2750劑給地方。

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莊人祥也特別提到，快篩試劑在今天下午雙北都會送到，台北市有122,000劑、新北市有263,000劑，其他的縣市都會在今天開始出貨，都會送到各地衛生局指定地點。

另外，為維持醫療量能，指揮中心今也公布修改確診者分流收治原則，無症狀輕症從原本75歲以上收治醫院，改為「80歲以上」才收治，而原本70-74歲且生活可自理或有陪同照顧者安排入住加強版集檢索/防疫旅館年齡則改為70~79歲。

醫院收治無症狀輕症確診者，住院天數以不超過5天為原則，若經醫師評估已無住院醫療需求，且符合解除隔離條件者，得由醫院先行安排出院，未符合解除隔離條件者，下轉返家進行居家照護至隔離期滿。

▲各地配發快篩數量。（圖／指揮中心提供）