竹市+182！　「天天莫德納」2大疫苗注射站開打

▲竹市今日新增確診182人，目前尚有26校受到疫情影響正在停班停課中。（圖／新竹市政府提供，下同）
記者陳凱力／新竹報導
新竹市今（4）日新增182名確診個案，今（111）年以來已累積1,432名確診個案；目前仍住院中之確診者有45人，「採居家照護之確診者」共822人，因密切接觸而居家隔離者共158人。目前有26校因確診持續停課或停班中，詳細停班、停課名單與6至11歲學童疫苗施打相關資訊，可上「新竹市教育網」 查詢。
市府表示，新竹市目前設立中正市場及慈濟2處大型施打站，採限額預約制， 民眾接種狀況踴躍，今（4）日截至11時許，中正市場施打站接種547人，慈濟施打站接種218人，呼籲符合資格民眾盡快接種疫苗。
▲入境居檢天數滾動式調整為7+7。
2座疫苗施打站下周（5/9~5/13）天天開站施打莫德納疫苗，尚未完成疫苗接種者可至新竹市疫苗施打預約平台或洽疫苗專線03-5355137諮詢。
近日居家隔離民眾人數眾多，惟近日中央居家隔離系統仍不穩定，恐間接影響市民居家隔離單的拋轉與傳送作業，市府也請尚未收到居家隔離單的民眾耐心等候，同時呼籲民眾在等候過程，需遵循一人一室防疫規範進行居家隔離，若有居家照護關懷相關問題，可加入「新竹市居家照護關懷line@」 ，市府將以單一窗口處理民眾防疫期間的必要需求，並會在中央系統可操作之第一時間，加速拋轉作業。
▲新版居家照護流程。
▲2座大型疫苗注射站天天開打，但須提前上網預約。
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