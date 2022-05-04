竹市+182！　「天天莫德納」2大疫苗注射站開打

雲林縣昨日確診個案創新高有251例，其中西螺鎮佔人數最多也已連三天超過50例，縣長張麗善在直播中表示，導因於從菜市場發現最初確診病例而傳播。西螺鎮公所今日表示，該說明恐有違反不再公布確診者足跡的規定，並請縣政府比照北市府與北農做法，提供西螺果菜市場5000劑以上快篩劑供市場人員使用。