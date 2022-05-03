基隆+1220！6歲以下幼童增89人染疫　2436人居隔16校停課

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心3日公布國內本土病例新增2萬3102例，其中基隆新增1220例。對此，基隆市長林右昌表示，在這1218例中，男女比例（男性569人、女性649人）；年齡別以35-44歲最高，有220人占比18%，其次是25-34歲，有205人占比約17%，另外75歲以上的長者有41人，65-74歲有102人，6歲以下有89人。

林右昌表示，本市居家隔離人數2436人，較昨天減少637人，自主健康管理為26人，較昨天增加6人；全市社區篩檢站也持續進行，昨日全市篩檢站共計篩檢2875人；本市社區篩檢站自3月27日設立至昨天，累積篩檢10萬3256人次，達到本市總人口的28.68%。

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至於本市快篩陽性的專線，昨天有79個快篩陽性進線，18例PCR陽，1例PCR陰，60例已驗未出；今天上午有88個快篩陽性進線，目前皆已經進行PCR採檢，等待結果中。

林右昌表示，本市COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有152床，目前已收治111床，還有41個空床數，空床率27%。基隆長庚：重症4名、中症2名、輕症56名；部立基隆：中症3名、輕症37名；三總分院：輕症8名；礦工醫院：輕症1名。

全市校園停課部分，全校停課的有高中職1校、1所國中、4所小學和7間幼兒園；預防性停課的有高中職1校、國中1校，以及1所國小；部分停班的學校包括高中職7校、國中8校、國小19校以及16個幼兒園，共計136班。

林右昌說，本市推動之「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日，已累計評估3416人，利用快速通道的有1722人，有2919人完成健康條件審核，符合資格已派案2084人，另有835人不符合資格。

林右昌表示，本市疫苗施打率，截至昨日第1劑為83.9%，第2劑為79.9%，第3劑為62.2%。

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