高嘉瑜槓陳時中　民進黨團：先私下溝通比較不會造成指揮中心困擾

▲民進黨立委高嘉瑜 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委高嘉瑜日前指出，德國的快篩試劑只有新台幣30元，遭到指揮中心指揮官陳時中駁斥是假消息，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬3日表示，相信高嘉瑜的本意釋善意，「如果執政黨委員以後可以私下先跟相關部會溝通，就比較不會造成指揮中心的困擾」。

高嘉瑜日前在臉書呼籲政府進口「台幣30元的德國唾液快篩」，並指德國人「幾乎每天快篩才出門」，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則在防疫記者會聲稱，德國有一劑30元的快篩是假訊息，請民眾勿再轉傳與散布，以免觸法遭罰。

對此，鄭運鵬下午受訪時表示，台灣在1個多月前，疫情還沒有爆發、甚至清零時，「我知道的快篩試劑確實有賣到60多元」，但是不能拿不同時空環境背景與國家來比較，把現在的價格跟當時滯銷的價格，或者其他國家可能有補貼的、中國出口的價格拿來比較，這不見得公平。

鄭運鵬強調，政府不會故意買貴，廠商也不會坑政府，相信貨源穩定之後，貨越多價格自然會降，快篩國家隊的價格也會再降，但是現在比較重要的是，政府採購的1億試劑如何快速到位，讓大家不用再排隊。

鄭運鵬指出，高嘉瑜指出德國快篩試劑才30幾元，相信她的本意是善意，但是身為執政黨立委，可以先向政府提供資訊，真的走不通再來公布。駐德代表謝志偉也說明，德國並沒有規定一定要快篩才能出門，如果執政黨委員以後可以私下先跟相關部會溝通，就比較不會造成指揮中心的困擾。

高嘉瑜上午受訪時則表示，她原文是「德國幾乎天天快篩」，只是要表達快篩是德國人日常生活一部分，現在民眾最關心怎麼買得到便宜的快篩試劑，也有很多在德國的台灣人發布影片，可以看到單劑價格低於1歐元（約新台幣31元）就買得到，網路通路也從0.89歐元到5歐元價格不等。

高嘉瑜也說，希望指揮中心讓人民可以在網路上快速取得快篩試劑、血氧機等防疫物資，價格也要與國外同步，用比較實惠、方便的方式取得防疫物資，例如現在很多朋友反應，想要從國外寄快篩劑或血氧機回台，必須收2000元行政手續費等，應讓流程更簡便。